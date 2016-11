Põhjaranniku, kolmapäeval 9. novembril

* Tänase Põhjaranniku esiküljelt saab teada, et Kohtla-Järve linn esitas bussijaama omanikule ultimaatumi. Kui uueks aastaks ei ole sinna tehtud piletite eelmüügi kassat ja infolauda, hakkavad linna läbivad kaug- ja maakonnaliinid peatuma kusagil mujal. Kohtla-Järve bussijaam koliti Vironia kaubanduskeskusesse üle kahe aasta tagasi, kuid senimaani pole seal lubatud teenuseid. Bussijaam koosneb vaid väikesest 12 tooliga ooteruumist linna suurima kaubanduskeskuse tagumises osas tühermaa ääres.

* Lõpukorrale on jõudnud Jõhvi kunstikooli hoone renoveerimistööd, mille käigus sai maja uue, rõõmsailmelise väliskuue, mis ühtlasi tagab maja parema soojuspidavuse. Uue välisilme autor on kooli enda direktor Mati Rautso, kes muigab, et kui seni oli kunstikool oma väsinud välimusega ainumas “hambaauk” Jõhvi pargi äärde kerkinud uute haridusasutuste asumis, siis nüüd on kunstikooli maja terveks ravitud ja plommitud.

* Kaitseliidu ja Eesti vabadusvõitlejate Ida-Virumaa ühendus paigaldasid eile Mäetaguse vallas 1946. aastal toimunud rabalahingus hukkunud Juljus ja Aliide-Leontine Lullale mälestusmärgi. Mälestuskivi avamisel oli ka Juljuse ja Aliide-Leontine Lulla tütar Laine Lulla, kes oli siis 14aastane, kui koos vanemate ja kahe õega küüditamise eest metsa varjus. “Isa ütles, et tema ja ta lapsed Siberisse ei lähe,” meenutas 87aastane naine eile.