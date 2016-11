Põhjarannik teisipäeval, 8. novembril

8. november 2016

* Ida-Virumaal vahetus sel sügisel riigimaanteede hooldaja. Tänase Põhjaranniku üks põhilugudest heidabki pilgu sellele, kuidas uus teehooldaja Teede Rev-2 esimese tõsisema lumeprooviga toime tuli.

* Kuigi viimastel päevadel on Ida-Virumaad tabanud tugevad lumesajud, hakkab Kiviõli seikluskeskus sellel nädalal lund tootma ning loodab keskuse sõitjatele avada veel novembri lõpus. Kiviõli mäe laskumisnõlvadele eile taevast sadanud lumi pidama ei jäänud. “Kuna meil kaitsvat metsa ümber pole, siis lendab see lumi tuulega ära või sulab soojaga kiiresti,” tõdes keskuse tegevjuht Janek Maar, et keskust ei saa avada, enne kui kahurid on tootnud nädalakese lund, mis laskumisnõlvadele pressitakse.

* Läinud pühapäeval trotsisid Mäetagusel sitked mehed ja naised külmakraade ja tugevat tuult. Ühe-kilomeetrisel libedavõitu ringil toimus naiste maraton ja meeste kuue tunni jooks. Võitja Margus Luhtoja läbis kuue tunniga ligemale 83 kilomeetrit. See on enamvähem sama pikk maa, mis lahutab Ida-Virumaa üht serva teisest ehk Aserist Narvani.

* Põhjaranniku kultuurikülje intervjuu on Lea Rannaga, kes levitab Toila raamatukogus väga edukalt lugemise pisikut.