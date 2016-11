Pannjärvel saab juba suusatada

5. november 2016

Tänu maha sadanud lumele saab juba suusatada Pannjärvel ja mõne päeva pärast ka Mäetagusel, kus suusaradade tegemist segab veel jooksumaraton.

“Juba suusatavad,” vastas Alutaguse puhke- ja spordikeskuse juht Tarmo Kollo küsimusele, millal Pannjärvel suusatada saab.

Sõideti juba eelmise lumega

Suusatajad pole sel hooajal aga Pannjärvel kaugelt mitte esimesed: juba varem sadanud peotäiel käis suusatamine täie hooga, ehkki lumi oli siis lühikest aega nii märg, et rada pressima ei hakatud.

Nüüd on olukord aga palju parem ning juba neljapäeva hommikul sai rada pressitud nii 2,4 kui 3 kilomeetri pikkusel rajal. “Kui nüüd öösel külmetab, siis saavad rajapõhjad head ja tugevad,” lubas Kollo.

Ehkki ilm on sedajagu külm, et lumi ei sula, pole külmakraadid piisavad, et taevast langevale lumele lisaks tasuks ka kunstlund toota. “Mis me sest veest ikka läbi kahuri laseme, lund tuleb sellise kraadi juures vähe,” rääkis Kollo, miks lumemasinad veel seisavad ja taevast lisa oodatakse.

Selleks, et jõuda klassikajälje pressimiseni, peaks lund olema umbes 15 sentimeetrit praeguse kümne asemel. Klassikalises stiilis suusatamise vastu tuntakse aga ka vähem huvi, mistõttu pole selle sissepressimine esimese tähtsusega.

Ka teised pikemad rajad vajavad veel lumelisa. Samas on lumikate Pannjärvel Kollo kinnitusel üsna ühtlane ka metsas, samal ajal kui põllud on piirkonnas paljamad.

Ehitus veel pooleli

Mäetaguse terviseradade eest hoolitsev Ainar Saatman kinnitas, et tema on radade tegemiseks valmis juba sellest ajast peale, kui lund esimest korda tuli, kuid rajad peavad ootama seni, kui mõisa ja kooli juures toimuvate ehitustöödega jõutakse niikaugele, et pinnasetööd lõpevad.

“Praegu on meil rada üles kaevatud ja ei pääsegi masinatega ligi,” tõdes Saatman. Küll aga loodetakse veel laupäeval ehituse vaegtööd lõpetada ja pinnas ära siluda, nii et pääseks tehnikaga ligi ning saaks masinaga raja sisse pressida.

Seal, kus on rollerirada, tuleb nädala lõpus aga lund sootuks lükkama hakata, sest seal toimuvad naiste maraton ja meeste kestusjooks, mistõttu raja tegemine sinna ei tule nädalavahetusel kõne allagi. “Ega asfaldil ole lund ka veel piisavalt,” lisas ta.

Kiviõli seikluskeskus pole oma lumekahureid veel tööle pannud, sest külma pole piisavalt. Lumetootmine väikese miinuse juures pole liiga efektiivne. Kuna tootmine on kallis, peaks olema kindel, et külm jääb püsima. “Võtame otsuse lume tootmise kohta vastu nädalavahetusel,” ütles seikluskeskuse juht Janek Maar.