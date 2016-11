Mida saab 1,3 miljoni eest?

5. november 2016

See tegelikult ei olnud üllatus kellelegi, et valitsuse määratud haldusreformi komisjon otsustab teha valitsusele ettepaneku liita Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vald sundkorras. See oli teada juba enne Jõhvi volikogu istungit, kus otsustati aasta otsa peetud ühinemisläbirääkimised nurjata.

Volikogu esimees Teet Enok, kes oli ühinemiskõnelustest loobumise peategelane, ütles Põhjarannikule, et Jõhvil oli valitsuse komisjonist vähe infot. See pole päris nii. Enok käis vahetult enne 20. oktoobri volikogu istungit isiklikult rahandusministeeriumi asekantsleri, komisjoni esimehe Kaia Sarnetiga kohtumas, et uurida, missugused on Jõhvi väljavaated, kui vald lõpetab ühinemiskõnelused. Sarnet tegi talle selgeks, et tõenäoliselt ootab siis ees sundliitmine. Ainult et sellest kohtumisest komisjoni esimehega ning seal kuuldust volikogu esimees selle liikmetele istungil ei rääkinud. Küll aga ütles ta, et kui tuleb sundliitmine, saab vald minna riigi vastu kohtusse, ja üleüldse, kui Jõhvi kaotabki 1,3 miljonit eurot, on see tegelikult vaat et olematu summa.

Sõltub, millega võrrelda. Näiteks kulub Jõhvil kokku veidi üle 1,6 miljoni oma spordikooli, muusikakooli, kunstikooli, kultuuri- ja huvikeskuse ning keskraamatukogu ülalpidamiseks. Opositsioon on välja arvutanud, et 1,3 miljoniga saaks korda teha 20 kilomeetrit kõnniteid.

Eks kõik oleneb võrdlustest, kuid igatahes, kui riik ikkagi neli valda sundliidab, saab opositsioon väga tugeva argumendi väite näol, et praegune võim on tekitanud jõhvilastele väga konkreetse materiaalse kahju.