Sinimäe spordihoone ehitaja jäi töödega jänni

5. november 2016

Sellel nädalal ütles AS KA VAIKO üles Sinimäe kooli spordihoone ehitustööde töölepingu; oktoobris valmima pidanud hoone avamine lükkub suvesse.

Sada protsenti Vaivara vallale kuuluv kommunaalettevõte AS KA VAIKO sõlmis ühispakkujatega AS Riito Ehitus ja OÜ Sand Ehitus töövõtulepingu Sinimäe kooli spordihoone ehitamiseks 5. aprillil.

Lepingu järgi pidi 1,2 miljonit eurot maksev objekt olema kasutusvalmis 10. oktoobriks, tööde lõpptähtaeg oli 31. oktoober.

“Tellijale antud korduvatele lubadustele vaatamata ei suutnud töövõtjad endale lepinguga võetud kohustusi täita,” põhjendas tellija lepingu ülesütlemist. “Oktoobri keskpaigaks olid valminud kandvad seinad, paigaldatud katusekate ja tehtud osaliselt fassaaditööd. Sise- ja viimistlustöid ei olnud töövõtjad alustanud.”

Kuna töövõtjad 20. oktoobril objektilt lahkusid, võttis tellija seda selge märgina, et nad oma lepinguliste kohustuste täitmist jätkata ei soovi, ning ütles neile ehitustööde töövõtulepingu üles.

Algusest peale venima

ASi KA VAIKO juhataja Heiki Lutsu sõnul oli töö spordihoone ehitusel jagatud mitmeks etapiks.

“Vundament pidi valmima maikuus, tegelikult läks nädal aega üle. Jaanipäevaks pidi hoone karp püsti olema, tegelikult jõuti selleni alles 10. oktoobriks. Samas peab ütlema, et nad tegid ühtaegu ka järgmise etapi töid,” rääkis ta, et probleemid tähtaegadega ilmnesid juba üsna tööde alguses.

Kuna lepingusse oli sisse kirjutatud tellija õigus ka vaheetappidega hilinemise eest viiviseid nõuda, arvestati ehitajalt 58 500 eurot maha.

“Juba augustis ja septembris hoiatasime neid, et meil on alus leping lõpetada,” ütles Luts. “19. oktoobril saime ehitajalt kirja, et nad lõpetavad töö. Meie hinnangul pole sellel kirjal seaduslikku alust,” ütles Luts.

Praeguseks on hoonel soojustus ja tuuletõkkeplaadid seinas, fassaadilauad on kohapeale toodud ja asjade normaalse kulgemise korral oleks need Lutsu hinnangul jõutud ka enne lume tulekut paika panna.

“Tehtud tööd võib rahuldavaks hinnata; hea on ka see, et akna- ja ukseavad on koormakatetega kinni löödud,” ei ole tellija suhtumine läbinisti negatiivne.

Ehitaja pöördub kohtusse

ASi Riito Ehitus juhatuse liige Toomas Tromp ütles, et avaliku võimu teostajana püüab Vaivara vallavalitsus näidata Sinimäe kooli võimla ehitusega seonduvaid asjaolusid endale oluliselt soodsamas valguses.

“Meie koostöö sellel objektil katkes 19. oktoobril, mil peatöövõtjana tegime tellijale, valla ettevõttele KA VAIKO lepingust taganemise avalduse. Selle põhjuseks olid töövõtjale esitatud sisult ebareaalsed jäigad nõudmised ja tellija soovimatus arutada mis tahes meiepoolseid ettepanekuid töö edukaks lõpuleviimiseks,” selgitas ta.

Trompi väitel pole Vaivara vald, mida KA VAIKO esindab, praegusel juhul materiaalselt kannatanud: “Seadusest tulenevalt oleme välja maksnud tagatissumma 116 291 eurot, tasunud meie hinnangul ebaõiglase leppetrahvi 58 000 eurot ja teinud spordihoone ehitusel veel umbes 80 000 euro eest töid, mida tellija ei ole akteerinud ega tasustanud. Meil ei ole kombeks töid pooleli jätta, aga praegusel juhul, arvestades tellija suhtumist ja arusaamasid, ei näinud me teist võimalust kui kanda kahju ja püüda seda hiljem vaidluste käigus tagasi nõuda.”

Tromp viitas, et eelmisel aastal valmis Sinimäel koolimaja, mille ehitajaga käib vallal tänini kohtuvaidlus.

“Ka meie oleme nüüd sunnitud oma õiguste kaitseks kohtu poole pöörduma, mistõttu lähemaid kommentaare praegu anda ei saa,” märkis ta.

Valmib alles jaanipäevaks

Sinimäe koolimaja ehitanud OÜ KRTL ja AS Termentum nõudsid vallalt kohtu kaudu juba kirjalikult vastu võetud tööde ja lisatööde ning sellelt arvestatud viivise (kokku 791 000 eurot) tasumist. Kohtu otsus peaks selguma lähipäevil.

Heiki Luts ütles, et juba peaaegu kaks aastat tagasi valminud koolimajas jätkub vaeg- ja praaktöödega tegelemist veel tükiks ajaks.

“Tellime neid töid teistelt ettevõtjatelt, aga kuna lepingulise töövõtja raha on veel meie käes, arvestame kulud sealt maha,” täpsustas ta.

KA VAIKO on tellinud pooleli olevale spordihoonele 4500 euro eest ehitusekspertiisi, juba valmistatakse ette ka uut hanget, leidmaks töövõtjat ehituse lõpetamiseks.

“Kui me ehitame midagi toetusrahaga, peame tähtaegadest kindlalt kinni pidama, et meilt toetust tagasi ei küsitaks. Kui ehitame oma raha eest, siis soovime tulemuseks saada seda, mida oleme tellinud − ja mitte vähem. Kulugu selleks pealegi rohkem aega,” ütles Luts.