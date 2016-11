Põhjarannik reedel, 4. novembril

* Tänane Põhjarannik kirjutab esiküljel, mis juhtus Sinimäe kooli spordihoone ehitusel, et ehitajale tööleping üles öeldi ning mis edasi saab. Selge on, et oktoobris valmima pidanud hoones ei saa lapsed palli mängida enne järgmist suve või sügist.

* Vaivara otsib elanike värbamise kampaaniameistrit. Vallavalitsus tahab detsembris korraldada kampaania, mille tulemusel peab kasvama rahvastikuregistris registreeritud elanike arv ühe kuuga Vaivara vallas ja Narva-Jõesuu linnas kokku vähemalt 500 elaniku võrra, et täita kehtima hakkavat omavalitsuse miinimumsuuruse nõuet − 5000 elanikku.

* Kolm päeva olid Ida-Virumaal külas Leningradi oblasti omavalitsuste juhid. Koos siinsete valla- ja linnajuhtidega murti pead, milliste ühiste ettevõtmiste jaoks võiksid muidu jahedates suhetes olevate riikide omavalitsused üheskoos Euroopa Liidult raha küsida.

* Spordiküljel on juttu sellest, milliste Ida-Viru suusakeskustes juba lumelauad alla saab panna.