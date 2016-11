Põhjarannik kolmapäeval, 2. novembril

* Tänases Põhjarannikus on suur intervjuu eelmisel nädalal Ida-Virumaad külastanud president Kersti Kaljulaidiga, kes märgib muu hulgas, et talle oli üllatus, et erinevalt Tallinnast saab Narva kõigis lasteaedades eesti keelt õppida.

* Ajaleht kirjeldab ka üht kummalisevõitu lugu, kus endise kaevanduse šurfi varingust tekkinud pinnaseaugu täitmine võttis riigil aega kaks aastat ning projekteerimistöö läks viis korda kallimaks kui augu likvideerimine ise. Ent järge on ootamas juba uus auk ja kõik algab otsast peale.

* Kas Sillamäe ja Kotka vahel aastaid tagasi käivitatud ja seejärel katkenud laevaliin taastatakse ja mis on selle tingimused? Sellestki kirjutab tänane Põhjarannik.