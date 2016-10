Reformimäng pole veel lõppenud

29. oktoober 2016

Paljud lugejad on meilt küsinud, mis saab edasi nüüd, kui on justkui lõplikult selgeks saanud, et Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemine Jõhviga on nurjunud, ja kas see ongi lõplik seis.

Sellele on praegu raske ühest vastust anda. Kolm väiksemat valda on kinnitanud, et Jõhvi reetlikule käitumisele vaatamata kavatsevad nemad ühinemisega edasi minna, vallale on välja mõeldud uus nimi ning vallavalitsus kavatsetakse paigutada Jõhvi.

Ent kolmel vallal jääb haldusreformi seaduses ette nähtud 5000 elanikuga omavalitsusest paarsada inimest puudu. Seda võiks ju korvata näiteks mõne kampaania korraldamisega, kutsudes inimesi, kes neis omavalitsustes elavad, kuid pole sinna registreeritud, seda tegema. Naabrid Vaivara ja Narva-Jõesuu on teatanud suisa auto loosimisest uuselanike vahel. Ent see kolmik, tundub, ootab nüüd riigi seisukohta ja loodab, et riik nad vägisi Jõhviga kokku paneb. Asjakohase riikliku komisjoni juht on ka öelnud, et ta ei näe muud võimalust.

Sellest on juba juttu olnud, et Jõhvi oma viimase hetke loobumisega paiskas tuulde üle miljoni euro riiklikku preemiaraha ja kui riik otsustabki neli valda sundliita, on see praeguste võimude oponentidele hea trump enne valimisi.

Jõhvi volikogu esimees Teet Enok on öelnud, et vallal on võimalik sundliitmise korral ka riik kohtusse kaevata, kuid kohtus käiminegi nõuab raha. Ja pealegi pole riigi vastu minek lõppkokkuvõttes kuigi mõistlik. Aga arenguid siin saame kindlasti veel näha.