Jõhvi Lokomotiv ronib põhjast välja

29. oktoober 2016

Kõigest viie aasta pikkuse ajaloo jooksul äkilisi tõuse ja kukkumisi kogeda jõudnud Jõhvi Lokomotivil on käsil uus mäkke ronimine, kaasas varasemate õppetundide kogemused.

Juba klubi kolmandal tegevusaastal meistriliigasse kerkimine mõjus Lokomotivile lõpuks kainestava külma dušina. Sinna püsima jääda ei õnnestunud. Klubi loobus ka esiliigas mängimisest ja taandus teise liigasse, mis koondab kahes tsoonis Eestis tugevuselt neljandasse, viiendasse ja kuuendasse kümnesse jäävaid meeskondi. 2015. aasta kulus haavade lakkumiseks, aga tänavu alustati taas retke eesmärgiga jõuda kõrgemale.

Ees ootavad üleminekumängud

Selle kinnituseks on Põhja-Ida piirkonnas 14 meeskonna konkurentsis saavutatud teine koht, mis andis ka õiguse pidada üleminekumänge tõusuks esiliiga B-tasandile. Teine koht saadi tasavägises võitluses, kus edestati vaid punktiga aastaid tagasi meistriliigas peksupoisiks olnud Lasnamäe Ajaxit. Käimasoleva karikasarja kaheksa tugevama hulka välja sõudnud Narva United jäi neljandana Lokomotivist maha seitsme punktiga.

Üleminekumängudes läheb Lokomotiv sel pühapäeval kell 13 Ahtme gümnaasiumi staadionil vastamisi Lääne-Lõuna piirkonnas teiseks tulnud Keila JKga, kelle ridadesse kuulub kohalike mängijate kõrval ka 19aastane Nigeeria ründaja Odeh. Korduskohtumine toimub nädal hiljem Keilas. Sellest vastasseisust võitjana väljatulemine ei taga veel aga pääsu tugevamasse seltskonda. Paari võitja peab kahe kohtumise kokkuvõttes alistama ka esiliiga B-tasandil kaheksandaks jäänud meeskonna. Praeguse seisuga on selleks ilmselt Viimsi JK. See klubi jõudis läinud aastal üllatuslikult Eesti karikasarja poolfinaali, kus Sillamäe Kalevilgi oli parajalt tegu tema alistamisega.

Jõhvi Lokomotivi juhatuse liige Sergei Ivanov sõnas, et meeskonnale ei seatud veel selleks hooajaks kohustuslikku ülesannet tõusta tugevamasse liigasse. “Et päris niisama pole mõtet jalgpalli mängida, siis eesmärk oli jõuda kolme hulka ja sellega tuli meeskond toime. Tahame edasi liikuda rahulikult samm-sammult loogilise arenguga,” sõnas ta.

Rohkem koostööd teiste klubidega

Ivanovi sõnul on tal üleminekumängude tulemustest sõltumata hea meel nii meeskonna vaimu kui noorte mängijate üle. “Kõik mängud ei õnnestunud päris nii, nagu soovisime, kuid samas oli ka väga häid õnnestumisi. Meil polnud kordagi probleeme mängijate kokkusaamisega. Mitmed meie oma klubi alles 16-17aastased kasvandikud näitasid, et on võimelised juba ka meeste mängus silma paistma ja meeskond võib nendega arvestada,” ütles ta.

Väravate löömise ametis paistis kõige rohkem silma Artur Makarov, kes skooris 25 korral ja tuli liiga väravaküttide pingereas teiseks. Kui vahepeal poleks olnud vigastuspausi, võinuks ta Ivanovi hinnangul selles arvestuses ka esimeseks tulla.

Järgmise hooaja suhtes on veel mitmeid lahtisi otsi. Võimalik, et kolm kohalikku klubi − Jõhvi Lokomotiv, Kohtla-Järve JK Järve ja Kiviõli Irbis − hakkavad omavahel senisest rohkem koostööd tegema. See võib tähendada ka ühiseid võistkondi eri liigades. Põhiprobleem on, et alates 14.-15. eluaastast kipuvad paljud noored jalgpallist loobuma ja seetõttu on vanemates vanuseklassides oma võistkonna kokkusaamine iga nimetatud klubi jaoks osutunud keeruliseks. Milliseks konkreetsemalt koostöö kujuneb, peaks Ivanovi sõnul selguma detsembris.

Noored pakkusid rõõmu

Jõhvi Lokomotivi tänavuse hooaja plusspoolele kuulub kindlasti ka U12 poiste võit Virumaa ja Järvamaa alagrupis Rakvere Tarvase ees. Ivanovi sõnul teevad need noored klubile kõige rohkem rõõmu. “70 protsenti nendest poistest hakkas mängima viis aastat tagasi, kui lõime klubi. Treener Igor Šaškov on teinud väga head tööd ning ihu ja hingega on panustanud ka poiste vanemad. Me peame looma neile arenguks head tingimused. Probleem on aga selles, et neid poisse on vaid 12. Peagi hakkavad nad mängima suurel väljakul ja siis on kindlasti vaja meeskonda suurendada,” rääkis Ivanov.

Tänavu pidi Lokomotivi meeskond pidama kodumänge Vokas. Järgmisel aastal näeb aga vutti taas Jõhvi kesklinnas oleval kodustaadionil. Poolteist aastat kestnud remont, mille käigus tasandati väljak ja paigaldati uus muru, on nüüdseks läbi ning järgmiseks kevadeks on muru nii tugevasti juurdunud, et seal kannatab ka vutti taguda. Veel sel aastal kavatseb klubi paigaldada staadionile ka uue 500kohalise tribüüni. “Lõpuks hakkab see natuke rohkem jalgpallistaadioni moodi välja nägema, kuigi teha on seal veel palju,” tõdes Ivanov, lisades, et praegu taotleb klubi PRIAst raha uute riietusruumide ehitamiseks.