Põhjarannik reedel, 28. oktoobril

28. oktoober 2016

* Tänane Põhjarannik purustab kõigi nende ootused, kes jäidki uskuma uudist, et Kohtla-Järve linn on asunud koostama kohtuhagi endiste linnajuhtide Jevgeni Solovjovi ja Jüri Kollo vastu, saamaks neilt kätte korruptsioonikuritegudega linnale tekitatud enam kui miljoni euro suuruse kahju. Linnasekretär Vadim Vilde kinnitusel tegeleb linnavalitsus hoopis kohtuotsuse analüüsiga, mis peab selgitama, kas hagi esitamine on üldse mõistlik.

* Lehest saab lugeda sellestki, kuidas Narva linn on hädas leidmaks uut majutuskohta unikaalsele sõjaeelse Narva paberist maketile, mis tuleb remonti minevast raekojast välja kolida.

* Miks lahkus Lüganuse volikogust selle aseesimees Andrus Kütt? Mees leiab, et vallavõim lõi talle noa selga, kui kutsus ta salamahti tagasi vee-ettevõtte nõukogu liikme kohalt.