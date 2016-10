Miks ma kandideerin Keskerakonna esimeheks?

28. oktoober 2016

Eesti Keskerakond jõudis 12. oktoobril ajaloolise teetähiseni: rahvarindest võrsunud erakond tähistas oma 25. sünnipäeva. Juubeliaastal on kohane mõelda seni tehtule ning vaadata ka tulevikku. Olen veendunud, et Eesti ühiskond vajab nii praegu kui ka 5, 10 ja 25 aasta pärast tugevat Keskerakonda, mille alusväärtused on solidaarsus, iga inimese eest seismine ja eri kogukondade ühendamine. Ainult nii saame üles ehitada tugeva ja ühtehoidva riigi.

Kahjuks on Keskerakond olnud ligi kümme aastat järjest riigi tasandil opositsioonis. Seetõttu pole meil õnnestunud oma programmi vajalikul määral ellu viia ning Eesti poliitika on kaldunud tugevalt paremale kreeni. Kandideerin Keskerakonna esimehe kohale, et tuua põhimõttelisi muutusi Eesti ühiskonnas. Soovin anda oma panuse õiglasema ja laiapõhjalisema poliitika elluviimiseks riigi tasandil ning kohalikes omavalitsustes.

Maailmavaate ja poliitiliste põhimõtete üle võib jäädagi vaidlema, mistõttu võtame mõõdupuuks Eesti tegeliku olukorra. Senise poliitilise suuna ebaõnnestumist ilmestab kõige selgemalt meie rahvaarvu jätkuv langus. Avalikkust eksitavad vabandused “kestlikust kahanemisest” pole jätkusuutlikud ega paku lahendusi. Vajame terviklikku perepoliitikat, et tõsta sündide arvu. Vajame uusi töökohti ka väiksemates omavalitsustes ja maapiirkondades. Vajame lasteaedu, koole ja kõiki teisi eluks vajalikke teenuseid kogu Eestis. Vajame riiki, kus mitte kedagi ei jäeta kõrvale.

Meie suurim probleem on alati inimeste toimetulek ja rahvaarvu tõus. Poliitilisel tasandil tuleb märksa rohkem keskenduda Eesti elanike heaolu tõstmisele. Oleme kuulunud Euroopa Liitu üle 12 aasta, kuid vahe Euroopa jõukamate riikidega on jätkuvalt ülisuur. See väljendub nii madalates palkades ja pensionides kui ka tervelt elatud aastates. Euroopalik solidaarsus ning heaoluühiskond on saavutatavad ainult õiglasema maksu- ja sotsiaalpoliitika ning märksa tugevama regionaalpoliitika toel.

Kohe peab lõppema meie inimeste vastandamine rahvuse, vanuse, soo ja teiste kriteeriumide alusel. Riigijuhtide kohustus on kõnetada ja ühendada kõiki Eesti kogukondi, mitte ühiskonna lõhestamise hinnaga lühiajalist populaarsust taga ajada. Samamoodi tuleb erakondadel olla avatud uutele algatustele ning reaalselt kaasata inimesi otsustusprotsessidesse. Hämarad tagatubade kokkulepped jäägu minevikku. Riigijuhtimise läbipaistvamaks ja laiapõhjalisemaks muutmiseks tuleb esimeste sammudena seadustada presidendi otsevalimised ning rahvaalgatus.

Tõin lühidalt välja peamised põhimõtted, mille pärast kandideerin Keskerakonna esimeheks. Tean, et ajakirjandusele on omane kajastada demokraatlikke protsesse võimuvõitlusena ning jaotada erakonda eri leerideks. Tegelikult ei ole Keskerakonnas “omasid” ja “võõraid”, täpselt nagu pole Eestis üleliigseid inimesi. Minu soov ja eesmärk on minna edasi ühtse meeskonnana ning seista kogu Eesti riigi ja rahva eest.