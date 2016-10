Liimalasse kerkib rannarestoran

28. oktoober 2016

Eelmisel nädalal hakati Liimala rannas ehitama Tulivee restorani, mis peaks külastajatele oma uksed avama juba esimestel suvepäevadel.

Mullu kolme parema väikesadama hulka valitud Purtse jahisadama kõrvale kerkib uue navigatsioonihooaja alguseks restoran, mille terrassid avanevad otse merele ning kus vaadet nautides peaks saama süüa toitu, mis on tõstnud Tulivee nime kandva restorani 50 Eesti parema restorani hulka.

Taskukohane, aga hea

Restoran on üks osa Tulivee keskusest, kus mullu avati jahisadam ning tänavu augustis sadama territooriumil Viru Ranna Purtse kalatsehhi viimasel kalatraaleril saun. Nüüd on alustatud restorani ehitamist.

Rannas asuva restorani suuruseks saab 170 ruutmeetrit, mis mahutab kuni 60 sööjat. Restoranile lisavad suveperioodil suurust merele avanevad terrassid, mis annavad ilusa ilma korral võimaluse süüa peaaegu vee ääres.

“Ega meil selliseid rannarestorane, mis veepiirile nii lähedale ulatuvad, palju ole,” tõdes kompleksi arendaja Hannes Prits. Kui Tallinna juures on sellised Ruhe ja Oko, siis mida ida poole, seda kaugemale söögikohad rannast jäävad.

Kas Tulivee restoran suudab tõusta näiteks toodud Oko ja Ruhega ka kvaliteedilt samale tasemele, ei julge Prits veel lubada, kuid kinnitab, et eesmärk on pääseda 50 parema restorani sekka Eestis ja selleks on ka korralikult eeltööd tehtud.

Hoolimata sellest, et a la carte‘i tüüpi restorani sihid on kõrged, ei pea inimesed pelgama, et hinnatase jääb kõrgeks ja kättesaamatuks. “Meie praed hakkavad maksma 5-13 eurot,” kinnitas Prits, et nende eesmärk on pakkuda inimestele taskukohast ja head sööki. “Hakkame pakkuma maksimaalselt kohalikul ja hooajalisel toormel põhinevat menüüd,” lisas ta.

Nii ongi restoran mõeldud nii merd kui maad mööda liikuvatele sise- ja välisturistidele, aga ka rannas puhkajatele ning kohalikele inimestele, kes hea meelega nädalalõpus perega väljas söömas käivad.

2020. aastaks kõik valmis

Restorani ehitus kokku tähendab üle 300 000 euro suurust investeeringut. Köögitehnika soetamiseks saadakse loodetavasti toetust Leaderi meetmest. Kohaliku tegevusgrupi positiivne otsus on olemas. Lõpliku otsuse 41 778 euro suuruse toetuse kohta teeb PRIA aasta lõpuks.

“Ei saa teha head sööki ilma korraliku köögita,” tõdes Prits, et investeering on mahukas, aga korralik.

Restoranihoone ise tuleb lainekujuline ja liimpuitkonstruktsiooniga. Ka keskusesse planeeritud hotell ja muuseum tehakse samasugusest materjalist.

Hotell peaks valmis saama 2018. aastal. “Oleme endale eesmärgiks seadnud, et aastaks 2020 on kõik valmis, ja praegu oleme täitsa graafikus. Mõne asjaga isegi ees,” tõdes Prits.