Jantšenko nõuab Odinetsilt vabandust, viimane keeldub

28. oktoober 2016

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko nõudis volikogu liikmelt Eduard Odinetsilt vabanduse palumist septembri lõpus toimunud volikogu istungil öeldu eest, ähvardades teda vastasel juhul kohtuga. Saadik ei näe vabanduseks põhjust.

Volikogu istungi algul teatas linnapea Ljudmila Jantšenko, et ootab Eduard Odinetsilt vabandamist teda solvanud sõnade eest. 28. septembril toimunud volikogu istugil, kus Jantšenko valiti linnapeaks, kutsus Odinets volikogu liikmeid mitte toetama Jantšenko kandidatuuri.

Odinets tõi esile, et viimased 20 aastat linna finantside eest vastutava Jantšenko silme all panid korruptsioonikuriteod toime endine linnapea Jevgeni Solovjov ja abilinnapea Jüri Kollo. “Kõik need arved, lepingud, aktid − kõik need asjad, mille eest Solovjov ja Kollo süüdi mõisteti − käisid ka proua Jantšenko käest läbi,” väitis ta.

Selline asi sai Odinetsi hinnangul toimuda kolmel juhul. “Kas proua Jantšenko on rumal inimene, et ta ei näinud ega kuulnud mitte midagi. Teine variant − proua Jantšenko on pime inimene, et ta 10-15 aasta jooksul ei märganud mitte midagi, mis siin majas toimub. Või kolmas variant − proua Jantšenko on kaasosaline,” sõnas ta, pöördudes teiste volikogu liikmete poole. “Ma usun, et ka teie ei taha linnapeaks inimest, kes on kas pime, rumal või kuritegude kaasosaline. Seepärast kutsun teid üles mõistusele ja mitte toetama proua Jantšenkot.”

Ljudmila Jantšenko oli selliste väidete üle nördinud. “See, mida Odinets ütles, on isiku solvamine ja ma veel kaalun, võib-olla pöördun ka kohtu poole. Selline väljendamine ei sobi ühele meesterahvale ega volikogu liikmele. See on ebaeetiline,” ütles ta toona Põhjarannikule.

Jantšenko teatas, et kui Odinets ei palu vabandust nii temalt isiklikult kui ka meedia vahendusel, kaebab ta saadiku öeldud sõnade eest kohtusse.

Odinets aga vabadust paluda ei kavatse. “Ma ei näe põhjust. Ma ei esitanud ühtegi faktiväidet, kuna mul ei ole fakte enda esitatud versioonide kohta, seepärast palusingi saadikutel mõelda ja öeldu ees oli sõna “kas”.”

Volikogu liikme sõnul oli Jantšenko reaktsioon talle ootamatu, sest “poliitikult ootaks paksemat nahka”.

Põhjuseks, miks ta toona sellise avaldusega esines, nimetas Odinets asjaolu, et küsimusi, mida ta esitas istungil, esitavad linnaelanikud kogu aeg nii temale kui arutavad neid sotsiaalmeedias. “Mina pidasin vajalikuks need volikogu istungil tõstatada, see on iga volikogu liikme kohus,” lausus ta Põhjarannikule.