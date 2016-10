Linnapea solvumine

28. oktoober 2016

Kohtla-Järve volikogus praeguse linnapea Ljudmila Jantšenko ja opositsioonisaadiku Eduard Odinetsi vahel juba möödunud volikogu istungil lahvatanud konflikt jätkus eilsel istungil, kui linnapea nõudis, et Odinets vabandaks tema ees ja meedia kaudu toona öeldud sõnade eest.

Odinets nimelt kutsus siis saadikuid üles mitte toetama Jantšenkot linnapeana. Jevgeni Solovjovi meeri kohalt viinud korruptsioonilugu ei saanud tema arvates toimuda Jantšenkost mööda minnes, mistõttu saadiku meelest oli linna finantsasjade eest vastutav Jantšenko kas rumal, pime või kaasosaline. Viimane võttis öeldut isiklikult ja ähvardab nüüd Odinetsi kohtusse kaevata.

Selline kohtuprotsess, kus linnajuht annab opositsioonisaadiku kohtusse volikogus välja öeldud kriitika eest, oleks Eestis üsna enneolematu ja pälviks kindlasti avalikkuse suurt tähelepanu. Ja kahtlemata oleks huvitav teada, mis on linnapea nõude sisu. Tõenäoliselt ebaõigete andmete ümberlükkamine. Aga siis tekib küsimus, kas Odinetsi öeldu oli faktiväide või väärtushinnang. Fakt on see, et ajal, mil korruptsioonikuriteod sooritati, oli linna rahaasjade eest vastutajaks Jantšenko, kes − nagu Odinets oma öeldut põhjendas − pidi kõigi väljamaksetega kursis olema. Kuid seda, et ta toimunud kuritegudest teadis, pole keegi tõendanud.

Kuidas ka ei oleks, aga see Kohtla-Järve korruptsiooniasi jääb veel kauaks linna kummitama. Ja toona linna juhtimise juures olnud isikud jäävad selle kriminaalasja tõttu oponentide poolt haavatavaks vähemalt nii kauaks, kui nad ametis on.