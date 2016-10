Vene turistide madalseis on möödas

27. oktoober 2016

Vene turiste käib Ida-Virumaal rohkem kui mullu, ent nad peatuvad siin lühemat aega.

Ida-Virumaa turisminäitajad on nina taas ülespoole keeranud. Selle aasta jaanuarist augustini kasvas turistide ööbimiste arv eelmise aastaga võrreldes 12 protsenti (Eestis keskmiselt 8 protsenti). Siseturistide ööbimisi oli rohkem 15 protsenti ja Vene turg kosus 11 protsenti, ütles Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.

“Arvestades, et eelmisel aastal langes meie suurim välisturg Venemaa 22 protsenti, on see väga hea trend,” leidis ta.

Narvas annab tunda

Narva turismikonsultant Olga Tšerjomuškina tõdes, et Venemaa elanikud tahavad reisida ja kõige odavam on seda teha naabrite juurde. “Vene turistid teevad küll arvuliselt rohkem ööbimisi, aga nad peatuvad siin lühemalt ja kulutavad seega vähem raha,” kirjeldas ta Venemaa majandusraskuste tõttu toimunud muutusi.

Tšerjomuškina sõnul on Narva piirkonnas kümneid majutusteenuse pakkujaid, kes reklaamivad end näiteks majutuse broneerimise süsteemis booking.com, ent ametlikus statistikas ei kajastu. “Kui vaadata tänavapildis Vene numbrimärkide rohkust ja poodides kaupa täis poekärusid, tundub isegi, et Vene turiste on rohkem, kui statistika näitab.”

Narva muuseumi ürituste juht Ivo Loide kinnitas, et linnuses annab Vene turistide arvu kasv tunda. “Meil on igal nädalal planeerimiskoosolek, kus esitatakse ka eelmise nädala statistikat, ja kui aasta alguses oli väike langus, siis alates suvest olukord muutus. Praegu saab juba öelda, et igal nädalal on eelmise aastaga võrreldes pluss sada inimest.”

Rohkem tööd, vähem raha

Talveperioodil maksab Narva muuseumi pilet 3 eurot ja see on Loide kinnitusel Vene turistidele jõukohane. “Eks pärast suuri renoveerimistöid tulevad teised hinnad,” tõdes ta.

Seevastu Eesti kaevandusmuuseumi kogu kompleksi pääse 16 eurot võib Vene turistidele mõjuda peletavalt.

“Kui palk on 200 eurot, siis on 16eurone muuseumipilet väga kallis,” möönis Eesti kaevandusmuuseumi direktor Andres Kraas. “Meil pole Vene turiste vähemaks jäänud ega ka juurde tulnud. Mina ei nimetaks seda [suurenenud ööbimiste arvu − toim.] Vene turu kosumiseks: me teeme rohkem tööd, aga raha tuleb ju vähem. Praegust poliitilist olukorda arvestades võib juhtuda, et Vene turg on ühel hetkel täiesti null.”