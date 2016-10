Avinurmest pärit naine jooksis ööpäevaga üle 173 kilomeetri

26. oktoober 2016

Avinurmest pärit 23aastane Karmen Lepp püstitas Prantsusmaal toimunud Euroopa meistrivõistlustel 24 tunni jooksus uue Eesti rekordi, läbides ööpäevaga 173,319 kilomeetrit.

Lepp ületas Heleen Vennikase kolm aastat tagasi püstitatud Eesti tippmargi ligemale kolme kilomeetriga ja pälvis EMil 50. koha. Ränga katsumuse, kus asus starti 77 naist, võitis rootslanna Maria Jansson, kes läbis 250,647 kilomeetrit, mis on maailmas läbi aegade paremuselt teine tulemus.

Tohutu rutiini taluvuse võime

Esimese kuue tunniga läbis Lepp veidi üle 53 kilomeetri. 12 tunniga jäi selja taha 100,6 kilomeetrit. Sealtpeale hakkas tempo küll veidi langema, ent ta ei andnud alla ja suutis järelejäänud 12 tunni jooksul alistada veel ligemale 73 kilomeetrit.

Võistluse teises pooles toetasid teda ka mitmed teised Eesti jooksjad. Senise rekordiomaniku Heleen Vennikase võistlemine läks palaviku nahka, kuid ta jätkas jooksmist ja ergutas Leppa. “Aitasime kõik Karmenit. Ta oli väga tubli, sest jooksis esimese 12 tunniga juba 100 kilomeetrit täis. Lõpus jooksime temaga koos ja pakkusime talle kõike. Kogu Eesti tiimiga panustasime Karmeni tulemuse peale,” ütles Heleen Vennikas Jooksuportaali uudistele.

Karmen Lepa saavutuse teeb eriti tähelepanuväärseks, et oma esimese täispika maratoni jooksis ta alles eelmisel aastal. Kokkupuude 24 tunni jooksuga sündis aga sel suvel küllaltki juhuslikult. Ta plaanis tänavu juulis osaleda Iisakus staadionimaratonil. Selle ürituse peakorraldaja Rene Kundla meenutas, et kui Karmen Lepp sai viimasel hetkel teada, et kavas on ka 24 tunni jooks, mõtles ta panna end proovile hoopis sel alal.

Ta tuligi selle katsumusega toime ja läbis debütandi kohta üllatuslikult palju − 153,329 kilomeetrit. “Karmenil on erakordne rutiini taluvuse võime. See on sellise ala juures väga tähtis,” sõnas Kundla.

Korraldas sõiduraha kogumiseks jooksu

Pärast Iisaku võistlust tärkas Lepal soov osaleda sügisel Prantsusmaal toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel. Et koguda kulukaks sõiduks raha, korraldas Karmen Lepp Avinurme staadionil heategevusjooksu, mille osavõtutasud läksid tema sõidukuludeks.

Kui sinnani oli ta harjutanud oma parima teadmise järgi, siis viimastel kuudel järgis ta ultrajooksja Cris Polli nõuandeid ja treeningplaane. Poll ise osales ka EMil ja läbis kolmandat korda elus 24 tunniga rohkem kui 200 kilomeetrit. 201,064 kilomeetrit andis meeste seas 51. koha.

Karmen Lepp peab ka blogi, kus kirjeldab üksikasjalikult jooksmisega seotud rõõme ja muresid. “Usun, et motivatsioon on kõigis meis peidus. Minu oma ilmutas end pärast tütre sündi, mil soovisin olla aktiivne ja normaalkaalus ema, kes näitab eeskuju. Peamine on järjepidevus ja leppimine, et elus ongi tõusud ja mõõnad. Tuleb edasi tegutseda isegi siis, kui on väga keerulised olud. Ajaga motivatsioon kasvab, kui tekivad ümber inimesed, kes ei näe sporti kui igavat ajaveetmisvormi, vaid toetavad ilusate kirjade ja tunnustavate sõnadega. Tahaks ise ju veelgi paremini ning enesekindlus ja usk koos isikliku arenguga muutub järjest tugevamaks tundeks. Tahtejõudu jätkub,” märkis ta hiljuti oma blogis.