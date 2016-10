Narva-Jõesuu linnapea astus tagasi

26. oktoober 2016

Narva-Jõesuu linnapea Iraida Tšubenko lahkus eile kõigile ootamatult ametist ning läks üle linnavolikogusse, seades nõnda löögi alla Narvaga liitumist pooldava, nüüd vähemusse jäänud saadikute rühma.

Iraida Tšubenko, kes oli Narva-Jõesuu linnapea ametis 2013. aasta novembri lõpust, kirjutas eile ootamatult lahkumisavalduse. Linnasekretär Marina Sorguse sõnul on linna valimiskomisjoni 25. oktoobri otsusega taastatud Tšubenko linnavolikogu liikme volitused.

Nüüdseks juba ekslinnapea Iraida Tšubenko ei olnud eile õhtul kättesaadav ning kommentaare ametist lahkumise kohta talt saada ei õnnestunud. Marina Sorgus teatas Põhjarannikule, et linnapea ei selgitanud oma sammu ka lahkumisavalduses, ja seadus seda ei nõuagi.

Alates tänasest täidab linnapea kohuseid abilinnapea Maksim Iljin.

Tegid ratsukäigu

Tšubenko naasmisega Narva-Jõesuu linnavolikokku lahkus sealt Tatjana Anissimova − üks aktiivsemaid Narvaga liitumisläbirääkimiste alustamise pooldajaid.

Ettepaneku läbirääkimisi alustada tegid Narva linnavolikogu liikmed kuurortlinnale juba aprillis, kuid Narva-Jõesuu ei ole sellele siiamaani vastama vaevunud. Narvaga dialoogi pidamise vastu on eelkõige linnavolikogu esimees Raivo Murd ja tema mõttekaaslased, teiste seas ka Iraida Tšubenko.

Nende oponendid eesotsas linnavolikogu aseesimehe, linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe Tatjana Pagajevaga püüavad homme, 26. oktoobril nõuda Narvaga liitumise küsimuse kandmist linnavolikogu järjekordse istungi päevakorda. Ent Tatjana Anissimova sunnitud lahkumine ja Iraida Tšubenko areenile tulek lõhub suure tõenäosusega Narvaga liitumise pooldajate õrna enamuse.

Pagajeva tunnistas eile, et nende plaan on rikutud.

“Täna [24. oktoobril] ähvardati Tatjana Anissimovat, kuid ta keeldus nende mängureegleid vastu võtmast ning ilmselt sellepärast selline ratsukäik tehtigi,” kommenteeris Pagajeva.

Ähvardasid saadikut

Linnavolikogust lahkuma sunnitud Tatjana Anissimova tunnistas Põhjarannikule, et teda ähvardati tõepoolest. Ähvardus puudutas tema tööd eraettevõttes, kuid kõiki detaile ta ajakirjandusele avalikustama esialgu ei soostunud. Ent Anissimova sõnadest selgus, et teda sunniti “õigesti” hääletama mitte ainult Narva küsimuses, vaid ka ühe Suur-Lootsi tänava krundi planeeringu puhul.

Anissimova lisas, et isegi kui ta oleks linnavolikogusse jäänud, poleks ähvardamine suutnud mõjutada tema otsusekindlust hääletada Narvaga läbirääkimiste alustamise poolt.

“Ma oleksin hääletanud nii planeeringu vastu kui ka Narva poolt − see on kindel,” kinnitas ta.

Kolmapäeval toimuval istungil esitletakse volikogule ka Vaivara vallaga liitumise lepingu projekti. Vaivaraga peetakse läbirääkimisi juba septembrikuust. Muu hulgas on juba kokku lepitud, et ühtne omavalitsus hakkab kandma Narva-Jõesuu linna nime ning selle halduskeskus hakkab paiknema nüüdisaegses Narva-Jõesuus. Linnavalitsuse ja -volikogu hoone tuleb läbirääkijate sõnul aga ära remontida. Kohaliku omavalitsuse elanikkonna teenindamise punktid hakkavad asuma Narva-Jõesuus, Sinimäel ja Olginas. Linnavolikogu saab olema 17-liikmeline ja selle liikmed valitud kahest ringkonnast.

Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid on varem öelnud, et kui Narva-Jõesuu alustab läbirääkimisi ka Narvaga, siis loobub vald viivitamatult ühinemise arutamisest.

Linlaste arvamuse vastu

Läbirääkimiste alustamist kuurortlinna võimaliku liitumise üle Narva linnaga nõuavad ka sajad Narva-Jõesuu elanikud, kes kogusid asjakohasele üleskutsele ligikaudu 400 allkirja. Aktiivne linlane Ivan Poljakov teatas linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni 17. oktoobri istungil, et tema ja veel mitmed elanikud kavatsevad saadikutelt nõuda umbusalduse avaldamist läbirääkimiskomisjoni juhtivale linnavolikogu esimehele Raivo Murdile.

“Ta peab järgima elanike, mitte enda isiklikke soove,” selgitas Poljakov.

Tatjana Pagajeva ei osanud esialgu öelda, kas võtab selle avalduse eeloleval kolmapäeval arutusele, eriti võttes arvesse ootamatult tekkinud häälte vähemust. Ka tema mõttekaaslased ei tahnud seda teemat ajakirjanikega esialgu arutada.

Põhjarannik on juba varem kirjutanud, et Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Raivo Murd oli algusest peale Narva-Jõesuu ja Narva liitumise vastu, ehkki võttis mitu korda osa nende kahe linna juhtide mitteametlikest kohtumistest võimaliku ühinemise arutamiseks. Murd on veendunud, et nende naabrus üle Narvast lahutatud Kudruküla aiandusrajooni liitumiseks ei kõlba.

Tema veendumust kinnitas rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler, haldusreformi piirkondliku komisjoni esimees Kaia Sarnet. Möödunud nädalal teatas ta kohalikele võimudele, et kui Vaivara vald ei soovi Narvaga liituda, siis Narva liitumine Narva-Jõesuuga üle valla territooriumi on seadustega vastuolus.