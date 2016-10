Põhjaranniku teisipäeval, 25. oktoobril

25. oktoober 2016

* Narva-Jõesuu linnapea Iraida Tšubenko otsustas eile ametist tagasi astuda. Oma üllatusliku sammu kohta ei andnud ta seejuures mingeid selgitusi. Kõigi eelduste kohaselt on tegu taktilisega sammuga kohalikus poliitilises võitluses. Tšubenko naaseb volikogusse ja sellega peaks muutuma seal jõudude vahekord taas selle leeri kasuks, kes ei soovi Narva-Jõesuu ja Narva ühinemist.

* Avinurmest pärit 23aastane Karmen Lepp püstitas Prantsusmaal toimunud Euroopa meistrivõistlustel 24 tunni jooksus uue Eesti rekordi, läbides ööpäevaga 173,319 kilomeetrit. Tähelepanuväärne on, et Karmen Lepp hakkas ultrajooksuga tegelema alles tänavu suvel. Asjatundjad peavad tema suurimaks plussiks eriti tugevat rutiini talumise võimet, mis sellise ala puhul on eriti vajalik.

* Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna juhatus esitas üksmeelselt erakonna esimehe kandidaadiks Jüri Ratase. Edgar Savisaar ja Yana Toom ei tulnud kõne allagi, kuigi mõlemal neist on Kohtla-Järve linnas hulganisti toetajaid.