Kelle kõrvad paistavad volikogu esimehe tagant?

25. oktoober 2016

Kogu Jõhvi vallas toimuv tekitab nördimust ning aina rohkem saab selgeks, et praegust Jõhvi volikogu enamust ei huvita mitte valla areng, vaid aetakse väikese omavalitsuse väikeste inimeste suurt poliitikat, nagu ütles mõni aeg tagasi oma intervjuus tabavalt Jõhvi vallavalitsusest “kahepoolsel kokkuleppel” lahkunud ametnik.

Jõhvi vallavolikogu viimasel istungil arutati volikogu esimehe Teet Enoki algatatud eelnõu, kus ta tegi ainuisikuliselt ettepaneku lõpetada liitumisläbirääkimised Kohtla ja Kohtla-Nõmme vallaga ning jätkata läbirääkimisi Toila vallaga. Punkti arutelu algas paljulubavalt. Teet Enok näitas arvandmeid, mis olid seotud läbirääkimistel osalenud omavalitsustega. Üllatuseks paljudele volikogu liikmetele selgus, et vaatamata oma väiksusele, olid kõik liituda soovivad vallad olnud tublid ning hästi majandanud.

Kahjuks lõppes sellest hetkest positiivne osa etteastest ning volikogu esimees teavitas saalis viibinuid sellest, kuidas läbirääkimiste juhtgrupp ei arvestanud Jõhviga ja kuidas Jõhvist “üle sõideti”.

Kuna saalis viibisid ka kõigi kolme Jõhviga liituda sooviva omavalitsuse esindajad, tegi opositsioon ettepaneku külalistele sõna anda. Tänini oli volikogule edastanud läbirääkimiste kohta tagasisidet ainult Teet Enok ja tundub, et just temale sobilikust vaatevinklist. Kahjuks külalistele sõna ei antud ja seetõttu tehtigi lõplik otsus tulenevalt Teet Enoki negatiivsest häälestusest. Teravalt hakkas silma ka see, et volikogu esimehe selline käitumine oli tegelikult ajendatud tema enda isiklikust solvumisest läbirääkimisi läbi viinud juhtgrupi peale. Ühtegi vettpidavat argumenti, mis oleks tõestanud, et plaanitud liitumine oleks Jõhvi elanike huve kuidagi kahjustanud, Teet Enoki pikas monoloogis tegelikult ei olnud.

Kuna valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu kuus liiget ning Eduard Rae ega Kairi Soomer sel teemal kordagi sõna ei võtnud (v.a Tamara Põlevina lühike kommentaar), sai nende käitumisest selgelt järeldada, et nii oli neile kõige mugavam, sest fraktsioon K.Õ.V.A. eesotsas Teet Enokiga teeb nende eest ära kogu musta töö. Ükskõik, mis edaspidi juhtub, saavad nemad näidata näpuga just nendele kolmele mehele − Teet Enokile, Vadim Jerjomenkole ja Sergei Andrejevile −, kes tegelikkuses kogu selle kaose Jõhvis on korraldanud.

Kuna volikogu uute valimisteni on jäänud kõigest üks aasta, siis ei ole raske arvata, miks käituti just nii, nagu käituti. Kuna eeldatavasti tulevad järgmistele valimistele nii ärimees Nikolai Ossipenko juhitud valimisliit Jõhvi − Meie Kodu kui ka Eduard Rae juhitav valimisliit Jõhvi Heaks, siis ilmselgelt tekitas teatavas seltskonnas ärevust see, et Jõhvi valla elanike arvu suurenemine ca 4800 inimese võrra vähendab nende võimalusi uutel valimistel volikogus häälteenamus saada ning Jõhvis võim enda kätte jätta.

Asjaolu, et vee sogamiseks tehti rumala järjekindlusega ettepanek Toila vallale liitumisläbirääkimiste jätkamiseks, teades juba enne, et Toila ei ole sellega nõus, kinnitab taas kord, et tegelikult ei soovitudki kellegagi liituda.

Kuna ühinemisläbirääkimiste lõpetamisega seotud punkt muudeti opositsiooni ettepanekul nimeliseks hääletamiseks, siis esitan nende volikogu liikmete nimed, kes hääletasid läbirääkimiste lõpetamise poolt: Teet Enok, Vadim Jerjomenko, Sergei Andrejev, Eduard Rae, Kairi Soomer (sissekirjutus Jõhvis, elab Toila vallas, töötab Mäetaguse vallas), Tamara Põlevina, Ljudmila Jantšenko, Andrei Ojamäe, Velli Naber, Aleksandr Romanovitš ja Vjatšeslav Šlõk (sissekirjutus Jõhvis, elab Toila vallas, tegutseb tööandjana Jõhvis).

Läbirääkimiste lõpetamise vastu hääletasid Niina Neglason, Kaarel Pürg, Endel Paap, Tatjana Graf, Viktor Rumjantsev, Meelis Tint (sissekirjutus Jõhvis, elab Toila vallas, tegutseb tööandjana Jõhvis), Ilmar Aun ja Kaia Kaldvee.

Vaadates liitumisläbirääkimised nurjanud inimeste nimesid, ei ole raske arvata, kelle kõrvad volikogu esimehe selja tagant tegelikult paistavad.