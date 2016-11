Matka-Anu, Kaitseliidu-Anu ja Nõia-Anu

5. november 2016

Ida-Virumaal on sündinud igat masti kuulsusi. Nüüd selgub, et meil on ka oma nõid, kes TV3 saatesarjas “Eesti selgeltnägijate tuleproov” kuulsust kogub. Tema nimi on Anu ja Anul läheb seal saates hästi. Vähemalt siiani on läinud. Eelmine kord valiti ta saate parimaks ning kohtunike laua taga istuvale Marylin Kerrole meeldis ta taas kord kõige rohkem.

See võis olla 1980ndate lõpp, kui ma käisin ühe vahva matkaseltskonnaga Lätis Koiva jõel aerutamas ning sina olid matka juht. See on siiani mu elu parim süstamatk. Ma veendusin, et paremat matkajuhti kui sina pole olemas.

Ma mäletan seda matka, muidugi mäletan.

No vot. Aastaid hiljem sattus mu kätte kaitseliidu ajakiri ning oma üllatuseks nägin ma sind seal esikaanel. Matka-Anust oli saanud kaitseliidu ajakirja kaanetüdruk, Militaari-Anu. Kuid see ajakiri kõndis mu laualt minema ja ma ei saanudki lugeda, mida head seal sinust kirjutati. Siis läks jälle priskelt aastaid mööda ja mida ma ühel päeval näen: TV3 reklaamib saadet “Eesti selgeltnägijate tuleproov” ja üks osaleja, keda nimetakse šamaaniks, on kangesti sinu moodi. Aga no ei või olla! Vaatan siis saadet − Anu, mis Anu! Matka-Anust, kellest oli saanud Kaitseliidu-Anu, oli saanud Nõia-Anu! Mis juhtus?

No näed. [Naerab.] Ega kaitseliit pole mu elust kuhugi kadunud. Ma töötan seal jätkuvalt instruktorina.

Mida teeb kaitseliidu instruktor?

Õpetab kaitseliitlasi välja, nagu sõjaväes, ainult et ajateenijatel on õpe palju intensiivsem.

Mida kaitseliitlased sinu käe all teevad? Roomavad poris ja ületavad takistusi?

[Naerab.] Ei ületa ega rooma. Näiteks tegelen ma sellise asjaga nagu formeerimine, aga ega ma sulle nüüd kõike jutustada ka saa. Käime laskmas, käime metsas. Ma olen allüksuse ülem ja tegelen oma allüksuse väljaõppega.

Mehed söövad sul peost?

Kas nüüd just peost, aga meil on väga hea meeskond, me oleme loonud tugeva tiimi.

Naine peab selleks ikka kõvasti pingutama, et saada militaarvaldkonnas meestega võrdseks ja neist paremakski, et hakata õpetama.

Naised peavad alati pingutama. Meestepoolne aktsepteerimine − see tuleb aastatega.

Sõnamulin seal ei aita, aitavad vaid teod.

Jaa, pead eeskujuks olema ning näitama, milleks ise oled võimeline.

Mitu kätekõverdust teed?

Selleks, et saada tulemuseks 100 protsenti, tuleb kaitseliidu normatiivide järgi neid minuvanusel teha 28. Rohkem pole mõtet, sest 200 protsenti ikka ei saa.

Kas saad teiste normatiividega sama edukalt hakkama?

Jah. Kõhulihaste harjutust tuleb teha ligi 40 ning 3,2 km joosta natuke üle 19 minuti. Ma liigun väga palju looduses ringi, see aitab vormis olla.

Kas üldse on elus asju, millega sa hakkama ei saa?

Ma ei tea, ei oska öelda… Põhimõtteliselt proovin kõigega saada.

Nagu saatesarjast selgus, sa saad hakkama ka väga müstiliste ülesannetega. Anu, kuidas sinust šamaan sai? See ei juhtu ju üleöö.

Selleks peavad soodumused olema. Need võivad mingis situatsioonis avalduda, sul tekib huvi ning sa pühendadki ennast sellistele asjadele.

Kas pühendumine tähendab seda, et sa pead ennast koolitama?

Jaa, muidugi.

Sa oled ju Kohtla-Järve tüdruk, lõpetanud Kohtla-Järve 1. keskkooli.

Sündinud tuhamägede jalamil jah, aga 1. keskkoolis käisin ma kümme klassi, siis läksin tööle ning lõpetasin õhtukooli.

Seejärel tuli kooperatiivide ajastu ning sa läksid Enn Käissi kooperatiivi matkainstruktorina tööle.

Jah, see oli 1986. aastal. Kuriilid, Kamtšatka, Kesk-Aasia − kõik sai läbi käidud. Kevadel pesitsesin kolm kuud Hiivas, suvel kolm kuud Kuriilidel ja Kamtšatkal. 1991. aastal läksin naiskodukaitsesse, aasta hiljem sai seal minust instruktor. 1993. aastal võttis Ants Laaneots mind n-ö katse-eksituse meetodil ohvitserikursustele, et vaadata, kas naised saaksid seal hakkama.

Ära ütle, et sa olid seal esimene naine.

Olingi, minust sai esimene naisohvitser. Pärast hakkasid tasapisi teised tulema.

Sa oled seega elukutseline militarist.

Põhimõtteliselt jah.

Ja millal see militarist saua kätte võttis ja šamaaniks õppis?

See tuli aastaid tagasi. Suurema tõuke andis ema surm, kui ema ennast ilmutas − õnnelikuna teispoolsuses.

Tõsiselt?

Jah. Ema ütles, et see oli tema soov, ja kui ma unes seda teispoolsust nägin, siis sain aru, et see eksisteeribki, kõigile. Pärast seda asi algaski.

Mis mõttes oli see ema soov?

Et ta lahkus siit ilmast. Me tahtsime alustada kohtuprotsessi Kohtla-Järve arstide vastu, olles veendunud, et ema suri ebaõige ravi tagajärjel. Aga 40 päeva pärast surma ema tuli ja ütles mulle unes, et pole vaja, et kõik on süüst puhtad. Et see oli tema soov ära minna, kuna ta oli oma asjad siin ilmas kõik ära teinud. Pärast seda hakkasingi selle valdkonnaga tasapisi süvitsi tegelema. Läksin intuitiivteaduste kooli, lõpetasin selle. Sealt hakkas mulle meeldima šamanism, kuna see on seotud looduse ja loodusetundmisega. Pärast seda hakkasin huvi tundma maagia vastu, just valge maagia vastu. Loitsud, neli elementi − õhk, tuli, vesi, maa −, et mida need inimesele elus kaasa annavad. Nii ta läks, tasapisi. Lugesin ja katsetasin ja praktiseerisin ning sain ka vastu päid ja jalgu.

Vastu päid ja jalgu nagu Väike Nõid tädi Rumpumpelilt.

[Naerab kõlavalt.] Täpipealt, just-just! Neid tagaslööke on ikka olnud.

Sa meenutadki mulle selgeltnägijate saates Väikest Nõida − heasüdamlikku nõida.

Nii see läheb. Neli korda aastas käin ma kindlasti Leesoja nõia juures. Seal toimuvad vägevad naistelaagrid, kus saadakse naiste väge ja energiat. Ja kaks laagrit on ekstreemmatkalaagrid, kus me oleme looduses, ammutame energiat emakeselt maalt ja kosmoselt. Need laagrid on mulle aastast aastasse jäänud traditsioonid, kus ma pean kindlasti olema, sest mu vaim nõuab seda.

Kas ekstreemmatkalaagrites on samuti ainult naised?

Ei, nii mehed kui naised. Meid on seal väike punt, tugevad inimesed. Me oleme võtnud eesmärgiks, et me sellistel matkadel ei söö.

Ei söö?

Jah, need matkad on viis-kuus päeva pikad ning me paastume sel ajal. Sel kevadel katsetasime ka kuiva paastu, kolm päeva ei joonud tilkagi vett.

Nüüd ma saan aru, miks sa nii peenike oled.

Paast aitab meeli arendada, aitab loodust ja inimesi hoopis teistmoodi tunnetada. Kui selliselt matkalt tagasi tuled, on sul elule hoopis teistsugune vaade.

Kas oled proovinud ka teisi vahendeid, mida selgeltnägijad kasutavad? Näiteks pendlit.

Olen küll. Mul on väga hea pendel, mis vastab küsimustele konkreetselt. Ma kasutan seda enda tarvis, samuti panen ma vajaduse korral endale tarokaarte ning loen neist välja väga palju. Aga ma pole kaartides nii tugev, et saaksin seda kellelegi teisele teha. Põhiliselt ma siiski taon trummi ning rändan ringi mööda šamanistlikku maailma.

Sa oled saates sauaga. Kas see on ka selleks vajalik?

Sau ei ole šamanistlikus maailmas vajalik, aga sau on minu abimees ja tööriist, mis ühendab mind kosmose ja maaga.

Sa elad Tallinnas, kuid sul on MTÜ Anubise Nõiakatel, mis on registreeritud Tapal. Mis sa seal Tapal nõiakatlas teed?

Tapal on mul maja ja kevadel on seal plaanis suuremad tegevused. Ma tahan noortele propageerida looduses olemist ja looduse austamist ning naistele õpetada seda energiat, mida nad loodusest võivad saada.

Sa oled väga looduslähedane nõid.

Olen küll. Ja meestele tahan õpetada maaenergiat, mis annab neile jõudu elus raskustega hakkama saada. Ja muidugi tegelen väikestviisi valge maagiaga: proovin inimesi aidata sõnaga ja mõtte jõuga ning jõuda selleni, et inimesed ise saavad aru, et nad on suutelised oma elu muutma.

Kas valge maagia teeb head ning must halba?

Just. Mina pean kinni Wicca pühadest sõnadest: tee, mis sa teed, ära kurja tee. See tuleb kolm korda tagasi.

Mis Wicca ja mis sõnad?

Ütleme siis nii, et see on nõidade püha seadus ja mina pean sellest kinni. [Hiljem loen Vikipeediast, et Wicca on peamiselt inglise keelt kõnelevates maades levinud uuspaganlik usuline liikumine − T.L.]

Kuidas kaitseliidu mehed su nõiategevusse suhtuvad? Ei koputa aeg-ajalt meelekohale, et muidu justkui asjalik naine, tugev ja terane, aga vahepeal ajab mingit nõiajama?

Sellist asja pole, aga eks nad mõnikord nalja viskavad sel teemal, samas naeravad, et neil on targem suu kinni hoida, muidu muutuvad kärnkonnaks. [Anu naerab taas kord häälekalt. Nagu temast endast õhkub soojust, nii on ka ta naer mitte kõkutav ja eputav, vaid heatahtlikkusest kantud.] Ei, nali naljaks, suhtumine on positiivne. Ja kui kellelgi neist on nõu vaja, eks ma siis annan, ühe suupoolega.

Kas ühe suupoolega tähendab seda, et sa ei kipu igaühele nõu andma?

Ma ei tee seda kohe kindlasti. Ma ei roni ise kellegi keskkonda, sest see pole õige. Ka siis, kui minu käest palutakse abi, vaatan ma enne tükk aega, kas saan seda inimest üldse aidata või ei saa. Kui ei saa või kui inimene pöördub minu poole lihtsalt uudishimust, ei hakka ma üldse tegelema.

Venemaa telekanalil näidatud selgeltnägijate tuleproovis olid sealsed nõiad aeg-ajalt hädas sellega, et konkurendid kippusid üksteisele vastu töötama, pannes musta maagia abil kellelegi bloki ette või mõjutades kellegi energiat või midagi säärast. Kas Eesti selgeltnägijate tuleproovis seda pole tunda?

Ei ole. Aga kõik võib veel tulla, saade ju alles käib.

Ma mõtlesin, et kõik saated on juba lindistatud ning lõpptulemus osalejatele ammu teada.

Ei ole. Lõpptulemust ei tea veel keegi. Liiv [saatejuht Urmas E. Liiv − T.L.] ütles ju, et televaatajad saavad võimaluse hakata finalistide poolt hääletama.

Anu, ma ei saa seda sulle küll lubada, aga no kelle eest idavirulased peaksid veel hääletama kui mitte Ida-Virust pärit nõia eest? Meie oma nõia eest!

Kas see saade on suutnud sind ennast ka üllatada? Nagu paljusid su tuttavaid, kui sind ekraanilt nägid.

Need tuttavad, kellega ma pole ammu kohtunud, on kindlasti üllatunud. Aga see väike seltskond inimesi, kes minu viimase aja tegemistest rohkem teavad − nemad andsidki mulle idee saatesse minna, öeldes, et mine ja proovi. Ma ise poleks ilmselt läinud.

Inimene ei tea tegelikult kunagi, milleks ta suuteline on. Ma arvasin ka, et pole sellisteks asjadeks suuteline, nagu saates teha tuleb, aga tegelikult olen. See saade on suutnud mind väga, väga positiivselt üllatada.

Ühes saates seoti teil silmad kinni ning kästi öelda, kes istub teie ees toolil. Paljud ei tabanud sedagi, et seal istub mees, mitte naine. Sina panid kümnesse, öeldes, et see mees on Baruto. No kuule, ma pole mingi selgeltnägija, kuid ka mina oleks selle ära arvanud, just nimelt arvanud, mitte pendli või saua või kaartide abil näinud. Saatejuht ütles ju, et tegemist on rahvusvaheliselt kuulsa eestlasega. Palju neid meil ikka on, tegelikult ongi vaid kaks: Pärt ja Baruto. Ja kuna enne hakkab Päike ümber Maa tiirlema, kui sügavalt usklik Pärt nõidade saatesse tuleb, siis jääbki üle vaid Baruto. Mis sa kostad selle peale?

Asi on selles, et mõnikord kasutadki reaalset taju. Ma ei saa sulle kõike ette rääkida, aga ühes saates ma ütlen ka sellist asja.