Põhjarannik laupäeval, 22. oktoobril

22. oktoober 2016

* Neljapäevasel Jõhvi volikogu otsusel loobuda ühinemisest kolme vallaga ei pruugi olla muud tähendust kui ühinemistoetusest ilmajäämine, sest riik ilmselt liidab Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla Jõhviga sunniviisil, kinnitati eile rahandusministeeriumist.

* Eilse Ida-Viru keskhaigla sügiskonverentsi põletavam teema oli patsientide ohjeldamine. Haiglad peavad seda aeg-ajalt vältimatu abi osutamiseks möödapääsmatuks, riskides samal ajal väärkohtlemise süüdistusega ja oodates pikisilmi seaduse tuge. Ida-Viru keskhaigla ülemarsti Aime Keisi sõnul tekib sellistes olukordades küsimus, kuidas saab somaatiliste haigustega inimesele osutada tervishoiuteenust, kui ta on sellele füüsiliselt vastu.

* Alates järgmisest nädalast hakkab Oru elanike kraanidest tulema sedasama vett mis Jõhvi ja Kohtla-Järve suurte linnaosade elanikel. Asulat puhta veega varustama hakkava uue torustiku ehitus on lõppenud. Probleemid Oru joogiveega said alguse 2013. aasta oktoobris, kui asulat joogiveega varustanud puuraugust leiti ohtlikul määral vähki tekitavat benseeni. Sealtpeale kuni tänini on enam kui tuhandele linnaosa elanikule joogivett veetud paakautodega.

* Nädalalõpu pikk intervjuu on seekord Kohtla-Järvelt pärit Anu Pahkaga. 80ndatel aastatel oli ta usin matkainstruktor, kes oli Eesti matkajatele abiks nii Kesk-Aasias, Kuriilidel kui Kamtšatkal. Eesti taasiseseisvumisel sai temast Eesti kaitseväe esimene naisohvitser. Praegu on ta aga šamaan ja heasüdamlik nõid, kes kogub kuulsust Eesti selgeltnägijate tuleproovis.

* Tänases nädalalõpulisas on ka lugu sellest, kuidas endisest kaevurist Jevgeni Smirnovist sai Eesti Rahva Muuseumi eksponaat, nagu ta ise ennast nüüd tutvustab ja ühtlasi selgub milline seos on sel omaaegse Bulgaaria estraaditähe Bisser Kiroviga.