Solovjov asus juhtima prügilat

22. oktoober 2016

Korruptsioonikuritegudes süüdimõistmise tõttu Kohtla-Järve linnapea ametist lahkuma pidanud keskerakondlane Jevgeni Solovjov asus tööle ärimees Nikolai Ossipenkole kuuluva Uikala Prügila tegevdirektorina.

“Osalesin konkursil ja võitsin selle. Mulle öeldi, et osutusin parimaks kolme kandidaadi seast,” selgitas Solovjov oma sattumist prügiettevõtte juhiks, lisades, et märkas prügila tegevjuhi konkursi kuulutust samuti Ossipenkole kuuluvas telekanalis Lites.

Huvitav töö ja rahuldav palk

Nüüdseks kaks nädalat uues ametis olnud Solovjovi sõnul on tegemist huvitava tööga. “Vale on arvata, et prügila tähendab ainult prügi ladestamist. Minu peamine ülesanne on hoolitseda selle eest, et võimalikult palju prügi saaks ümber töötada. Tuleb otsida partnereid, kes oleksid sellest huvitatud,” rääkis ta oma tööst.

Uikala Prügila juhatuse liige on Viktoria Tsventarnaja, kes veel mõned aastad tagasi oli Kohtla-Järve abilinnapea ajal, mil linnapea oli Solovjov. “Nüüd on tema minu otsene ülemus,” tõdes ta, märkides, et prügila omaniku Nikolai Ossipenkoga polnud tal tööleasumise osas üldse mingit jutuajamist.

Praeguse palga osas ei näe Solovjov kurtmiseks põhjust. “Ma olen rahul sellega, mis mulle määratakse. See oli nii linnavalitsuses ning on ka praegu. Arvan, et kui teeme head tööd, siis võib tulla ka palgatõus,” sõnas Solovjov, kelle kuupalk linnapeana oli 3000 eurot.

Viktoria Tsventarnaja ei soovinud kommenteerida, miks eelistati ettevõtte tegevjuhi ametisse võtta inimene, kes on värskelt süüdi mõistetud raskes korruptsioonikuriteos, ega sedagi, kuidas see võib mõjuda firma mainele. “Ma arvan, et see on ettevõtte siseasi, ja ma ei soovi selle kohta midagi öelda,” sõnas ta.

Tähelepanu väärib, et jõustunud kohtuotsusest, millega Solovjovi karistati viie aasta pikkuse tingimisi vangistusega, ilmneb, et tema ja abilinnapea Jüri Kollo toime pandud võltsimistega teenis Kohtla-Järve linna arvelt ligemale miljon eurot kriminaalset tulu Nikolai Ossipenkole kuuluv firma AS N&V. Ossipenko ise pääses kohtulikust vastutusest tervisliku seisundi tõttu, oma ettevõtte tõi ta tule alt välja sel moel, et reorganiseeris aktsiaseltsi N&V osaühinguks N&V. Osaühingule N&V kuulub praegu 90 protsenti Uikala Prügila aktsiatest.

Prügilal üle kolme miljoni euro kasumit

ASi Uikala Prügila lõid 1998. aastal Jõhvi ja Kohtla-Järve linn ning Jõhvi, Kohtla ja Toila vald. Nende omavalitsuste ja riigi poolt tehti sinna prügilasse mitme miljoni euroni ulatuvaid investeeringuid. Ossipenko ostis hiljem oma firmadega aga enamiku omavalitsuste osaluse välja ja sai prügila suuromanikuks.

Majandusaruande kohaselt sai Uikala Prügila 2015. aastal kahjumit 230 584 eurot. Samas on firma bilansis eelnevate aastatega teenitud kasumit kogunenud üle kolme miljoni euro. Ettevõtte müügitulu oli eelmisel aastal ligemale kaks miljonit eurot ja seal töötas 51 inimest.

Eelmise aasta suurem ettevõtmine oli biogaasil töötava koostootmisjaama rajamine, mida toetas rohkem kui 183 000 euroga ka keskkonnainvesteeringute keskus.