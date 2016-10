Jõhvi andis liitumisele tagasikäigu

21. oktoober 2016

Jõhvi volikogu otsustas eile, et loobub ühinemast kolme vallaga, kellega aasta tagasi läbirääkimisi alustati ning mille kõneluste algataja Jõhvi ise oli.

Formaalselt otsustas Jõhvi küll lõpetada ühinemisläbirääkimised vaid Kohtla ja Kohtla-Nõmmega, kuid volikogu liikmetele oli selleks ajaks ka teada Toila volikogu eelmisel õhtul tehtud protokolliline otsus, et kui Jõhvi hülgab partneritena Kohtla ja Kohtla-Nõmme, siis pole nõus ka Toila jätkama ning kolm väiksemat valda liiguvad ühinemise suunas edasi ilma Jõhvita.

Kartis kaotada Jõhvi iseseisvust

Ametlik initsiaator ühinemisprotsessi lõpetamiseks oli volikogu esimees Teet Enok, kes väitis, et Kohtla ja Kohtla-Nõmme kaasamine viib Jõhvi Kohtla-Järve mõjusfääri ning tähendab lõpuks tema arvates maakonnakeskuse ühendamist Kohtla-Järvega.

“Jõhvi huvi pole minna kaasa Toila juhtimisel kujunenud olukorraga moodustada Kohtla-Järve ümber kobarvald. Jõhvi huvi oli ja on jätkata maaomavalitsuste keskusena. Seda mudelit nende läbirääkimiste formaat Mäetaguse väljaastumise järel enam pakkuda ei suuda. Vaadates tulevikku, soovitan riigil vajaduse korral sundliita rahvaarvuga kimpus olevad ning ühesuguste huvidega ja positsioonidega vallad: Toila, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Vaivara ja Narva-Jõesuu. Nii moodustuks Ida-Virumaal valdadest korrektne halduspilt: Kiviõli piirkond, Lõuna piirkond ja Põhja piirkond, mille keskel positsioneerib maaomavalitsuste keskusena Jõhvi,” sõnas ta.

Opositsiooni kuuluv volikogu liige Ilmar Aun seevastu leidis, et kui Jõhvi jääb üksi, samal ajal kui ümberringi omavalitsused ühinevad, siis Jõhvi marginaliseerub. “Seni kiirelt arenenud ja innovatiivne Jõhvi muutub depressiivseks Eesti väikelinnaks ning kuidas me vaatame silma oma lastele, kes siit minema tambivad?” küsis ta.

Auna sõnul kaotab Jõhvi liitumise finišisirgel tagasikäiku andes usaldusväärsuse nii riigi kui ka naaberomavalitsuste silmis ning kui riigil on plaanis tulevikus luua neli regioonikeskust, siis ei pruugi selleks Jõhvi enam saada ja riik ka ei investeeri siia.

Allesjäänud kolmik puhastab lepingu

Ärimees Nikolai Ossipenko juhitav Jõhvi koalitsioon otsustas siiski lõpetada ühinemiskõnelused. Ja kuigi Toila volikogu esimees Roland Peets ütles pärast hääletust Põhjarannikule, et nüüd jätkavad omavahelisi liitumiskõnelusi Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme ilma Jõhvita, otsustas volikogu siiski eile korraldada ka rahvaküsitluse, kus küsitakse jõhvilaste arvamust Toilaga liitumise kohta.

Eilse otsuse järel pettunud nägudega vallavalitsuse trepil seisnud kolme valla juhid leppisid kokku, et täna hommikul kohtutakse Toilas, et võtta ette siiani nelja osapoole vahel ettevalmistatud lepingu projekt, et puhastada sealt välja Jõhvi nimi ning leppida kokku tulevase ühendvalla nimi ja sümboolika ning läbi arutada muud Jõhvi otsusest tulenevad asjaolud.