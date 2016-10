Põhjarannik reedel, 21. oktoobril

21. oktoober 2016

* Korruptsioonikuritegudes süüdimõistmise tõttu Kohtla-Järve linnapea ametist lahkuma pidanud keskerakondlane Jevgeni Solovjov asus tööle temaga koos kohtu alla saadetud, kuid sealt tervisetõendi abil pääsenud ärimees Nikolai Ossipenkole kuuluva Uikala Prügila tegevdirektorina. Põhjarannik toob ka hulganisti näiteid, kuidas läbi paljude inimeste on Ossipenko ärid ning Kohtla-Järve ja Jõhvi võim viimastel aastatel üha tugevamini läbi põimunud.

* Jõhvi volikogu otsustas eile, et loobub ühinemast kolme vallaga, kellega aasta tagasi läbirääkimisi alustati ning mille kõneluste algataja Jõhvi ise oli. Eilse otsuse järel pettunud nägudega vallavalitsuse trepil seisnud kolme valla juhid leppisid kokku, et täna hommikul kohtutakse Toilas, et võtta ette siiani nelja osapoole vahel ettevalmistatud lepingu projekt, et puhastada sealt välja Jõhvi nimi ning läbi arutada muud Jõhvi otsusest tulenevad asjaolud.

* Tänases Põhjarannikus on ka pikem intervjuu lapsepõlves Kohtla-Järvel elanud ajakirjaniku Toomas Kümmeliga, kes tõdeb, et selles linnas elatud aastad andsid edasiseks eluks palju jõudu, meelekindlust ja läbilöögivõimet.