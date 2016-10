Kas Kohtla-Järve vajab miljonit?

21. oktoober 2016

Kohtla-Järve endise linnapea Jevgeni Solovjovi ja aselinnapea Jüri Kollo protsessi jõustunud kohtuotsuses leidis tõestamist tõsiasi, et nende kuritegeliku tegutsemise ja tehingute tõttu ärimees Nikolai Ossipenkoga sai Kohtla-Järve linn ligemale miljon eurot kahju. See kriminaalne tulu läks kohtuotsuse kohaselt ASile N&V.

Kui see tõsiasi juba uurimise ajal ilmsiks tuli, ei teinud linnavõimud mingit katset põhjendamatult makstud raha linnale tagasi nõuda. Nüüd on seda N&V-lt võimatu nõuda, kuna Ossipenko muutis oma firma aktsiaseltsist osaühinguks, kel ei saa juriidiliselt olla kohustusi 2009. aastal hämaraid tehinguid teinud ja neist kasu saanud ettevõtte ees. Küll aga on linnavõimudel võimalik esitada nõue kahju põhjustanud Solovjovi ja Kollo vastu.

Kas seda tehakse või mitte, on keeruline aru saada. Nii volikogu esimees Riina Ivanova kui pärast Solovjovi linnapeaks saanud Ljudmila Jantšenko on Põhjarannikule kinnitanud, et seda küsimust tuleb kaaluda. Ka Äripäevale kinnitas Jantšenko, et linnavalitsuse juristid tegelevad sellega.

Samas kui Põhjarannik uuris hiljuti linnavalitsuse peajuristilt Marja-Liisa Veiserilt, kuidas edeneb selle küsimuse analüüsimine, tunnistas ta, et ei tea sellest midagi. Kui peajurist ei tea sellest midagi, siis millised linnavalitsuse juristid küsimusega tegelevad?

Toimuv viitab linnavõimude poolt kui mitte vassimisele, siis ebamugavatele küsimustele sisulise vastuse andmisest kõrvalehoidmisele igal juhul. Kas tõesti ei vajagi rahalistes raskustes Kohtla-Järve linn miljonit? Ütleks siis otse välja, et ei vaja, ja asi klaar.