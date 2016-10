Põhjarannik kolmapäeval, 19. oktoobril

* Sirle Sommer-Kalda on teinud ära mammutitöö, et kajastada ükskiasjalikult sellist avalikkuses küllaltki vähe räägitud, kuid samas paljusid inimesi puuduvat teemat nagu dementsust põdevad eakad inimesed. Ajal, mil Eesti elanikkond vananeb ja maksumaksjate arv väheneb, on paljud inimesed sunnitud tööturult eemal olema, et hooldada oma lähedasi. Eluea pikenemisega kasvab ühiskonnas ka dementsete inimeste osakaal. Tänases Põhjarannikus on neljal leheküljel juttu sellest, kuidas tulevad toime haigete lähedased ja hooldajad. Milliseid võimalusi ja millistel tingimustel pakuvad olemasolevad hooldekodud. Sirle Sommer-Kalda veetis ka ise ühe päeva Alutaguse hoolekeskuse dementsete osakonnas ja kirjeldab sealsete patsientide ja hooldajate muresid ja rõõme. Samuti on ametnike ja poliitikutega juttu sellest, milliseid lahendusi nemad näevad, et lähedaste koormust vähendada.

* Maakonna koolide lipulaev − Narva keeltelütseum − jätkas Eesti koolide pingerea laineharjal purjetamist selgi aastal. Koolil on ette näidata riigi kõrgeim keskmine hinne matemaatika riigieksamil ja teine tulemus eesti keeles teise keelena. Ida-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kaarin Veinbergs rõõmustas, et maakonna vene õppekeelega koolide õpilased tegid päris hästi eesti keele kui teise keele eksami. Enamiku tulemus on tugevalt üle Eesti keskmise.

* Nelja Ida-Viru omavalitsuse – Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valdade ühinemiskõneluste katkestamine oleks halb märk ning võib lõppeda sundliitmise ja riiklikust toetusest ilmajäämisega, ütles Põhjarannikule haldusreformi Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni esimees, rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet. Esialgu sujuvalt alanud ühinemisläbirääkimstel hakkas elekter särisema pärast seda, kui Jõhvi andis märku, et ta peale Toila teistest huvitatud pole, mille peale teatasid omakorda Toila esindajad, et sel juhul ei ole nemad huvitatud Jõhviga kokkuminekust.