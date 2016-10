Kellele jäävad võlad?

19. oktoober 2016

Kohtla-Järve kommunaalvõlglaste ohvrite teema tõusis eile taas üleriigiliseks, kui riigikogu õiguskomisjon arutas seda, kuidas lahendada juriidilist sasipundart, mis justkui olemasolevate seaduste taustal on tekitanud olukorra, kus suurtes majades on osa omanikke hüljanud oma korterid, jättes tasumata kommunaalmaksed, mistõttu soojatootja on lõpetanud nende varustamise soojusenergiaga.

Selle probleemiga hakkas põhjalikumalt tegelema õiguskantsler Ülle Madise, kes läinud talvel konstateeris, et õiguslikust seisukohast pole inimeste külmajäämisel keegi seadust rikkunud, ent praegusel juhul olemasolevad seadused lihtsalt ei tööta, kaitsmaks inimesi, kes oma kohustusi täidavad.

Uus kütteperiood on alanud ning praeguse info kohaselt ilmselt nii äärmuslikke juhtumeid nagu eelmisel talvel ees ootamas pole, kuid see ei välista uute samalaadsete olukordade teket edaspidi.

Justiitsministeerium kavatseb lähinädalatel välja tuua oma ettepanekud ning eeldatavasti saab üks neist olema selline, mis näeb ette inimeste ümberasustamise võimalust ka siis, kui keegi keeldub oma korterist välja kolimast. Vähemalt nii väitis meile eile õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof. Iseenesest saab see olema huvitav, kui omavalitsusel tekib võimalus kortereid sundvõõrandada põhjusel, et maja pole elamiskõlblik. Ent ikkagi, kelle kraesse jäävad nende võlad, kes oma korterid hüljanud on ning kellelt võlgu kätte ei saa? Eks soojaettevõttel tuleb need korstnasse kirjutada, mis aga tähendab järjekordset hinnatõusu kõigile soojatarbijatele.