Teismeliste jõuk ründas Kohtla-Järve tänavatel inimesi

17. oktoober 2016

Politsei on kohtu loal vahi alla võtnud kaks noorukit, keda seostatakse jõuguga, mis juba pikemat aega Kohtla-Järvet oma hirmutegudega terroriseerinud on.

Eelmise nädala neljapäeva õhtul pärast kella üheksat kõndis Aleksandr (33) koos naabrimehe ja tolle koeraga kohtlajärvelaste meelisjalutuspaigas − Keskalleel −, kui äkki seisis mehe ees teismeline nooruk. “Ta hüüdis: “Pekske teda!” ja ühtäkki olin poisikeste poolt ümber piiratud ning nad hakkasid mind taguma. Algul nad hästi ei ulatanud mulle näkku ja pähe lüüa, kuid siis kukkusin ja nad peksid jalgadega,” meenutas Aleksandr õhtut, mil alaealiste jõuk talle kallale kargas.

Nädalaks haiguslehele

Temaga olnud naabrimees haaras mobiiltelefoni ja helistas politseisse. Hiljem kuulis Aleksandr, et olukorda sekkusid ka möödujad, kes püüdsid vägivaldseid poisikesi eemale tassida. “Siis aga hüüdis üks neist, et politsei tuleb, ja nad jooksid nagu tarakanid laiali,” rääkis Aleksandr. Kohalekutsutud kiirabi andis kannatanule esmaabi, tema üks silm oli nii kinni paistetanud, et mees pidi nädalaks töölt koju jääma.

Nagu selgus, oli üks peksjatest Aleksandrile tuttav. “Algul arvasin, et ma ei tee politseile avaldust, vaid räägin tema vanematega. Kuid siis sain teada, et tegemist on jõuguga, kelle paturegister on pikk,” rääkis mees.

Eelmisel neljapäeval juhtunu polnud aga Kohtla-Järve tänavail esimene vägivallaakt, mida politsei selle kambaga seostab. Alustatud kriminaalasjas kirjeldatakse juhtumit, mis leidis aset 2. oktoobri õhtul Kohtla-Järvel Vironia kaubanduskeskuse parklas, kus sama bande peksis 15aastast noormeest.

Peale selle on 14aastasele noormehele esitatud kahtlustus selles, et 8. oktoobril lõi ta Kohtla-Järvel Keskalleel asuva kaubanduskeskuse juures 14aastast noormeest mitmel korral vastu pead. See 14aastane vägivallatseja ongi kogu selle kamba ninamees, kellega korrakaitseasutused on juba pikemat aega vett ja vilet näinud.

Terroriseerisid kauplusi

Möödunud aastal kirjutas Põhjarannik suvel Kohtla-Järvet terroriseerinud noorukite kambast, mis sisenes kauplustesse, osa neist juhtis müüjate ja turvameeste tähelepanu kõrvale, solvates ja ähvardades neid, teised aga varastasid samal ajal riiulitelt kaupa ning põgenesid sellega.

Kamba ninamees oli seesama poiss, kes nüüd vägivallakuritegudes kahtlustatavana vahi alla võeti. Toona ei saanud ametivõimud rohkemat teha, kui suunata ta alaealiste komisjoni, kes taotles kohtult tema saatmist Tapa erikooli (praegu ametlik nimetus Maarjamaa hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskus). Nüüd on nooruk aga saanud 14aastaseks, mis võimaldab ta kriminaalkorras kohtu alla anda.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtiv Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Natalja Firsova ütles, et praegu on kahtlustatavana üle kuulatud kolm noormeest. “Kolmest noormehest kaks, kes on vanuses 14 ja 15 aastat, on tänaseks kinni peetud ning kohtu loal vahistatud,” lisas prokurör.

Tema sõnul võib noormeeste taustaga tutvudes tõdeda, et kuigi neil on kodu ja vanemad, on noored inimesed otsustanud elu pahupoole kasuks. “See on koht, kus nüüd peab riik sekkuma. Kahjuks peab üks nendest noormeestest oma 16. sünnipäeva vanglas,” kommenteeris Firsova.

Jõhvi politseijaoskonna juht Kalle Kuusik tõdes, et mõlemad vahi alla võetud kahtlustatavad on politseile varasemast tuttavad, kuid kahjuks ei ole eelnevad mõjutusvahendid suutnud neid õigele teele suunata. “Leian, et lapsed ei peaks oma nooruspõlve kinnipidamisasutuses veetma, kuid kui linnatänavatel on tekkinud olukord, kus inimesed ei julge enam poodi minna, siis on politsei suurim prioriteet taastada kodanike turvatunne,” lisas Kuusik.

Mis põhjusel need poisikesed üldse inimestele tänaval kallale läksid, on praegu veel ebaselge.

“Täna ei ole meil veel vastust küsimusele motiivi ning nende noorte inimeste tegude tagamaa kohta − see selgub kohtueelse menetluse lõpuks,” sõnas Firsova.