Põhjarannik laupäeval, 15. oktoobril

15. oktoober 2016

* Politsei on kohtu loal vahi alla võtnud kaks noorukit, keda seostatakse jõuguga, mis juba pikemat aega Kohtla-Järvet oma hirmutegudega terroriseerinud on. Nad on tänavatel kambas korduvalt peksnud esimesi ettejuhtuvaid inimesi – nii eakaaslasi kui ka täiskasvanuid. Jõhvi politseijaoskonna juht Kalle Kuusik tõdes, et mõlemad vahi alla võetud kahtlustatavad on politseile varasemast tuttavad, kuid kahjuks ei ole eelnevad mõjutusvahendid suutnud neid õigele teele suunata. “Leian, et lapsed ei peaks oma nooruspõlve kinnipidamisasutuses veetma, kuid kui linnatänavatel on tekkinud olukord, kus inimesed ei julge enam poodi minna, siis on politsei suurim prioriteet taastada kodanike turvatunne,” lisas Kuusik.

* Ida-Virumaa aasta õppija on narvalane Vladimir Žavoronkov (40), kes alustas oma karjääri jõustruktuurides, ent töötab nüüd hoopis õpetaja ja maleringi juhendajana. Varem ka ise Eesti tugevamate maletajate hulka kuulunud Vladimir Žavoronkov on õppinud kogu elu. Pärast seda, kui ta omandas peaaegu paralleelselt kaks kõrgharidust − juriidilise Moskvas ja pedagoogilise Narvas −, asus ta tööle Ida politseiprefektuuri. Järgnesid magistriõpingud akadeemias Nord ning töö maksu- ja tolliametis.

* Põhjaranniku nädalalõpu pikk intervjuu on seekord Kohtla-Järvelt pärit haridus- ja teadusminister Maris Lauriga. Ta leiab, et kunagi võiksime Eestis jõuda selleni, et lapsed olenemata oma kodusest keelest õpivad ühes koolis. Siis ei teki üksteise vahele seinu. Koos õppides on küll erinev kultuuritaust, aga ühine suhtlemisväli ja tekivad ka ühesugused arusaamised.