Kiviõli meeskond saatis platsile vale nime all mängijaid

15. oktoober 2016

Kiviõli jalgpalli tabab üks löök teise järel: kui augustis jättis Kiviõli Irbise meeskond rahapuuduse tõttu hooaja pooleli, siis nüüd sai sama klubi mängija ja noortetreener Andrei Moskaljov tagantjärele pettuse eest kaheaastase jalgpallis tegutsemise keelu.

21. augustil õhtul oli Irbisel Kiviõli staadionil Eesti teise liiga mäng Lasnamäe Ajaxiga. Veel mullu meistriliigasse pääsu eest heidelnud Kiviõli meeskonnale oli mõjunud laastavalt rahakraani sulgemine senise suurtoetaja Kiviõli Keemiatööstuse poolt. Irbisel oli juba eelmisel hooajal kõvasti tegu 11 väljakumängija kokkusaamisega paljudeks kohtumisteks, kuna suur osa mängijaist elab ja töötab Eesti eri paigus.

Selleks hooajaks taanduti kaks astet nõrgemasse liigasse, ent sama probleem püsis. See avaldus ka tulemustes: 15 vooru järel oli koos vaid kümme punkti ja see tähendas viimast kohta.

Platsil tundmatud mehed

Ka tol augustiõhtusel pühapäeval mindi lahingusse ühegi varumeheta. Mängutulemus oli nukker − 0:5. Ent see polnud veel kõige täbaram lugu. Jalgpalliliidule edastati signaal, et Kiviõli meeskonna särgis pole platsil sugugi mitte kõik need mehed, kelle nimed on protokollis kirjas.

Jalgpalliliidu avalike suhete juhi ja distsiplinaarkomisjoni liikme Mihkel Uibolehe sõnul hakkasid toimunu uurimisel ilmnema kummalised tõsiasjad. Selgituste saamiseks pöörduti esmalt Anatoli Zõbini poole, kelle nimi oli Irbise esindajana mängu protokollis. Zõbin kinnitas, et tema pole allkirja pannud. “Selgus, et tema allkirja oli võltsinud Andrei Moskaljov. Koos sellega sai temast ka Irbise-poolne vastutav isik selles kohtumises,” sõnas Uiboleht.

Edasi tehti kindlaks, et kuigi mänguprotokolli oli kantud Vadim Milleri nimi, osales tegelikult mängus registreerimata ja mänguõigust mitteomav Raul Miller. “Selgeks sai seegi, et protokollis olnud Oleg Zabelin tegelikult mängus ei osalenud. Kes tema asemel platsil oli, ei õnnestunud kindlaks teha,” sõnas Uiboleht, lisades, et kahtlusi oli veel mitmete mängijate puhul, et nad mängisid vale nime all.

Kahetseb toimunut

Andrei Moskaljov rääkis eile Põhjarannikule, et kahetseb toimunut, kuid sellise pettuse peale mindi, et mäng pidamata ei jääks. “Meil ei õnnestunud oma mängijaid kokku saada. Muidugi ei oleks tohtinud me seda teha. Tahtsime Milleri venda registreerida, kuid jäime sellega ise hiljaks,” tõdes ta.

Pettuse eest karistas jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon septembri lõpus Moskaljovi kahe aasta pikkuse jalgpallis tegutsemise keeluga. See tähendab, et ta ei tohi ise mängida ega ka treenerina tegutseda jalgpalliliidu egiidi all toimuvatel võistlustel.

Mihkel Uibolehe sõnul on kahe aasta pikkune keeld sedalaadi pettuste puhul tavapärane karistus. “See on väga suur rikkumine, millesse ei saa leebelt suhtuda. Viimastel aastatel on vale nimega mängijate kasutamine muutunud küllaltki harvaks. Ühelt poolt on muutunud treenerite teadlikkus, teiselt poolt on selliste pettustega vahelejäämise tõenäosus kasvanud tänu internetile. Mängijate pildid ja andmed on jalgpalliliidu kodulehel üleval. Nii võib juba mängu ajal kindlaks teha, kas need, kelle nimed on protokollis, ka tegelikult väljakul jooksevad või mitte,” rääkis ta.

Jätkab noorte treenimist

Kuigi võistlustel Andrei Moskaljov võistkondi juhendada ei tohi, jätkab ta Kiviõli poiste treenimist. Uibolehe sõnul ei saa treeningutel osalemisele jalgpalliliit kätt ette panna, ent kui keelu all olev treener peaks võistluste ajal juhiseid jagama, siis võib see klubile tuua kaasa uued sanktsioonid.

Viimastel aastatel Kiviõli jalgpallielu vedav Erik Šteinberg rääkis septembris, et meeskond jättis teises liigas mängimise pooleli, kuna polnud enam raha, mille eest osta kütust mängudele sõiduks. “Ma ei saa ju täiskasvanute meeskonna sõitudeks kasutada klubi noortele mõeldud raha. Ei jäänud muud üle kui loobuda,” tõdes ta.

Järgmisel aastal plaanib Šteinberg hakata peamiselt 15aastaste Kiviõli noortega mängima neljandas liigas ja siis tasapisi taas ülespoole ronida.