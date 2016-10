Rehvid saavad Vokas uue elu

15. oktoober 2016

Vanade sõiduautorehvide taastamise tehas, mille OÜ Polven Auto Vokka ehitas, käivitas tootmise aasta aega tagasi. Ent peaaegu kogu selle aja töötati testrežiimil, oodates tegutsemiseks vajalikke dokumente. Järgmisel aastal tahetakse üle minna kavandatud võimsusele: taastada päevas kuni 300 autorehvi.

“Tehas valmis väga kiiresti − peaaegu nelja kuuga −, kuid mitmesuguste lubade vormistamist tuli oodata kolm korda kauem,” tõdes Polven Auto direktor Sergei Polujanenkov. “Hea, et vallavalitsus on meid alati toetanud ning aidanud meil ehitamise ja käivitamise ajal võimalust mööda mitmesuguseid korralduslikke küsimusi lahendada. Tihedalt tuli suhelda ka kohalike elanikega ning veenda neid selles, et meie tootmine ei tekita ümbritsevale keskkonnale mingit kahju ega põhjusta ka inimestele ebamugavusi.”

Nüüd on kõik vajalikud dokumendid ja sertifikaadid olemas ning saadud laborianalüüside tulemused. Vokas taastatud rehve on õnnestunud testida ka reaalsetes tingimustes: üks rehvipartii saadeti talvel Siberisse ja Soome ning idavirulasedki on saanud nendega sõita − Polven Auto müüs neid oma teeninduspunktide kaudu. Polujanenkovi sõnul on tulemustega kõik esialgu rahul.

Vokas taastatud rehve müüakse kaubamärgi Wolf TYRES all. Tegemist on Euroopa sõiduautode, džiipide ja väikebusside rehvide tootjaga, mille ametlik müügiesindaja Polven on.

“Veidi turgu uurinud, tegime panuse põhjamaade tingimustele kohandatud protektoritele,” selgitas Polujanenkov. “Just selles turusegmendis on meil oma nišš. Ehkki see turg on üsna täis ja seal läbi lüüa pole lihtne, konkurentsi me ei karda: kogemusi meil jätkub, kuna rohkem kui kümne tegutsemisaasta jooksul on ettevõttel tulnud oma koha eest päikese all kõvasti võidelda.”

Aega läks kavandatust rohkem

Tehase ehitamisse investeeris Polven ligikaudu 3 miljonit eurot. Ettevõte lootis Euroopa fondidest toetust saada, kuid see ei õnnestunud ning seepärast kulus projekti elluviimiseks rohkem aega, kui alguses planeeriti.

Praegu töötab tehases 15 inimest. Sergei Polujanenkov on rahul, et töötajate koosseis kiirelt komplekteeritud sai: möödunud aastal algasid Kohtla-Järve ettevõtetes suured koondamised ja inimesed otsisid seetõttu tööd. Kohtla-Järvelt, Sillamäelt ja Toilast Vokka tulnud noored mehed õppisid tänapäevaste seadmete kasutamise kiiresti selgeks ning jäid nende juurde tööle. Uue tehase tööliste keskmine palk on Polujanenkovi sõnul 1000 eurot neto.

Päevas taastatakse Voka tehases 150 rehvi, kuid juba järgmisel aastal plaanitakse üle minna täisvõimsusele, st valmistada kuni 300 rehvi päevas. Kasutatud rehvid tulevad suuremas osas Hollandist, Austriast ja Saksamaalt.

“Ostame kvaliteetset toorainet, muu hulgas kummisegusid, tänu millele peavad rehvid isegi kõige madalamatel temperatuuridel vastu,” rõhutas Polujanenkov.

Enne taastamist kontrollitakse iga rehvi röntgenikiirtega ja mitme detektoriga, veendumaks, et karkass on korras ja lõpptoodang tuleb kvaliteetne.

Polujanenkov kinnitas, et tehnilistelt ja visuaalsetelt parameetritelt nagu ka läbijooksult taastatud rehvid uutele peaaegu alla ei jäägi. “Tehnika areneb kiiresti ja materjalid muutuvad samuti üha paremaks, seetõttu oleme veendunud, et enam pole kaugel mägede taga aeg, mil taastatud rehve uutest enam ei eristagi.”

Polujanenkov ütles, et tehtavad kulutused loodetakse tasa teha viie aastaga, kuid juba mõeldakse ka tootmise arendamisest, unistades suurendada tootmise 1000 rehvini päevas. Selleks on tarvis muretseda lisaseadmeid ja suurendada tootmispindu, seepärast püütakse taas otsida toetust eurofondidest. Kuna kõik kommunikatsioonid on ehitatud hea ressursiga, siis väga suuri investeeringuid laiendamine ei nõua.

Kuid juba lähitulevikus on kavas laiendada kontori- ja laoruume.

Suur osa toodangust läheb Venemaale

Nagu kavandatigi, läheb 80 protsenti taastatud rehvidest Venemaale.

“Venemaalased arendavad oma rehvitööstust aktiivselt ning me ei ole neile suured konkurendid, kuid püüame teha kõik selleks, et konkurentsivõimelised olla,” rääkis Polujanenkov. “Praegu saadame rehve Moskvasse ja Siberisse, Peterburis aga plaanime oma kontori avada. Ülejäänud toodangu saadame Lätti, Leetu, Soome, Valgevenesse, Ukrainasse ja Norrasse − sinna, kus on lumi ja pakane. Soojades maades on see nišš juba täidetud.”