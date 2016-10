Eesti aasta piirkonna ettevõte asub Kohtla-Järvel

15. oktoober 2016

Tänavusel auhinnagalal “Eesti parimad ettevõtted” tuli üks peaauhindadest ka Ida-Virumaale. Eesti aasta piirkonna ettevõtte auhinna pälvis Kohtla-Järvel asuv keemiafirma OÜ Eastman Specialties.

Kohtla-Järve tehasel on kaks tootmissuunda: plastifikaatorid, mis lähevad plastitööstusele, ja toiduainetööstuse lisaained, põhiliselt säilitusained. OÜ Eastman Specialties tegevjuht Hannes Reinula rääkis aasta tagasi Põhjarannikule antud pikemas intervjuus, et üks Eastmani tugevamaid külgi on stabiilsus. “See on üks märksõna, mida ma kuulen meie töötajatelt. Eriti kui ümberringi vahutab, tunnevad nad end mingis mõttes nagu turvalisel saarekesel,” tõdes ta.

Auhinnagalal pälvis tunnustust ka AS Sillamäe Sadam, kes tunnistati 2016. aasta kõige konkurentsivõimelisemaks transpordi- ja logistikaettevõtteks.

Üks viiest ettevõtlusauhinnast tuli Ida-Virumaale viimati kaks aastat tagasi, kui Narvas tegutsev metallifirma Fortaco tunnistati aasta uuendajaks.

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse korraldataval Eesti kõige mainekamal ettevõtluskonkursil võeti arvesse majandusnäitajaid, hakkamasaamist keerulises majanduskeskkonnas, rolli töökohtade loomisel, panust töötajatesse, tegevusi ekspordi suunal, vastutustundlikkust ning panustamist ühiskonda. (PR)