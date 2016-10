Põhjarannik reedel, 14. oktoobril

14. oktoober 2016

* Eile õhtul toimunud auhinnagalal “Eesti parimad ettevõtted” tuli üks peaauhindadest ka Ida-Virumaale. Eesti aasta piirkonna ettevõtte auhinna pälvis Kohtla-Järvel asuv Ameerika Ühendriikide kontserni kuuluv keemiafirma OÜ Eastman Specialties, mis toodab plastifikaatoreid plastitööstusele ja toiduainete säilitusained.

* Narva-Jõesuus on küpsemas võimupööre, mis võib viia volikogu esimehe Raivo Murdi tagandamiseni. Üheks põhjusejs on asjaolu, et Murd ei tee väljagi Narva linna ettepanekust alustada ühinemisläbirääkimisi, samas kui osad volikogu liikmed pooldaksid Narvaga liitumist.

* Kiviõli jalgpalli tabab üks löök teise järel. Augustis jättis Kiviõli Irbise meeskond rahapuuduse tõttu hooaja pooleli. Nüüd sai sama klubi mängija ja noortetreener Andrei Moskaljov tagantjärele pettuse eest kaheaastase jalgpallis tegutsemise keelu. Karm karistus jalgpalliliidult tuli selle eest et ta, saatis platsile vale nime all mängijaid, kes tegelikult polnud meeskonda registreeritud. Ta küll kahetseb toimunut, kuid tõdeb, et teisiti poleks ta 11 mängijat kokku saanud.