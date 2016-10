Ida-Virumaa rapsoodia

14. oktoober 2016

On vaieldamatult selge, et Ida-Virumaa aastal 2016 on hoopis üks teistsugune maa, kui ta oli aastal 1991. Häda on aga selles, et väga paljud meie riigi elanikud ei tea ega tunneta seda.

Taasiseseisvumise ajaks olime jõudnud punkti, kus Ida-Virumaast oli enamikule eestlastest saanud terra incognita, kuhu haruharva satuti ja mida igal võimalusel vältida püüti. Sõjajärgne etniline puhastus Narvas ja suures hulgas sealsetes külades koos plaanipärase uusasukate sissetoomisega oli täitnud oma tegeliku eesmärgi: kant oli eestlastele jäänud täiesti võõraks. Alles ei olnud enam peaaegu mitte midagi, mis oleks põlisrahvale seal kandis seostunud traditsiooniliselt eestipärasega.

Kõik varasemad jõulised maamärgid, nagu ajalooline Narva koos võimsa vanalinnaga või kunagine armastatuim ja kauneim Eesti kuurortrand Narva-Jõesuus, olid maa pealt kadunud ja asendunud meile mitteomase ehitusilmega asundustega koos täiesti võõraste asukatega. Paari põlvkonnaga oli kaotatud isegi mäluside kunagi olnuga, kadunud olid ka kohad, kus kunagi oldi ja käidi.

Suured hirmutavad tehasekorstnad, aina kerkivad tuhast tehismäed, järjest paisuvad tööstuslinnad, kus enam eesti keelega hakkama ei saanud, hoidsid eestlasi järjest kindlamalt Ida-Virumaalt eemale, sellest maast sai hüljatud poeg, keda oli parem lihtsalt unustada ja ignoreerida.

Sellises seisus jõudsimegi uude iseseisvusaega. Aastal 1991 tunnetas suurem osa eestlasi, et Ida-Virumaale ei ole neil erilist asja, see kant oli vaid geograafiliselt veel Eesti osa, vaimses plaanis aga enam mitte. Vähem kui viiekümne aastaga oli juhtunud, et suurest osast Eestimaast oli saanud midagi meile täiesti võõrast − sajandeid vapralt mööda Narva jõge jooksnud Ida ja Lääne mõtteline ning füüsiline piir oli sedavõrd lühikese ajaga nihkunud peaaegu sadakond kilomeetrit lääne suunas.

Meile täiesti võõrapärane elukeskkond ja mentaliteet koos uute asukatega olid Ida-Virumaal juurdunud kosmilise kiirusega ning ehitanud kivimüüri vana ja uue olukorra vahele meie peades. Laupkokkupõrge vastu seda müüri ei lasknud meid meie vaimus enam oma põlistele aladele, müür aga nihkus aina lääne suunas. Soomeugrilased olid taas kord taandumas.

Iseseisvuse taastamisest on möödas veerand sajandit. Just nii kaua on meil olnud aega talitada peremeestena oma riigis, taastada endisi ja uusi väärtushinnanguid ning suunata protsesse endale meelepärases suunas. Riigil on olnud taas võimalus kehtestada end ja enda kohalolu kõigis Eesti paigus, viia inimeste mõttemaailma selge arusaamine, et ka Ida-Virumaa on täisväärtuslik osa Eesti territooriumist.

On selge, et midagi, mis on teadvusesse tugevalt kinnistunud, on väga raske kiiresti muuta, selleks on vaja pidevat ja tõhusat tegevuskava. Kui ükski suurem riigivõimu asutus ei ole suutnud siiani leida endas tahet kolida Ida-Virumaale, on see inimestele kindel sõnum, et see kant on jätkuvalt meile võõras, ebaoluline, midagi vähetähtsat.

Ilmselgelt räägitakse Eestis tervikuna Ida-Virumaast liiga vähe, eriti vähe veel aga meie-võtmes. Ometi on tegemist Eesti ühe kaunima kandiga. Kaunis pankrannik, mida saab pikalt nautida otse maantee ääres, Peipsi liivarannad, mis ei jää (ka lainete poolest) alla mererannikule, Kuremäe nunnaklooster, Sinimägede mälestusmärgid ja vaatetorn ning Narva kindlus on vaid mõned näited, miks võiks sinna kanti (uuele) uurimisretkele minna.

Absoluutse tippelamuse kindlustab aga pommitamiseelse Narva makett, mida praegu hoitakse Narva raekoja hoones. Tegemist on detailideni taastatud maketthoonestusega täielikult hävinud Narva linnast, mida võib imetleda, uurida ja nautida tunde. Pidurdamatu fantaasialend, mis sellega kaasneb, toob endaga kaasa kõige erisugusemaid emotsioone, millest suurim on: “Oh oleks vaid…!”

Praegu saab Ida-Virumaal ajaliselt distantsilt ja rahunenult vaadelda ka mineviku valuga seonduvaid nähtusi. Näiteks jalutuskäik Sillamäe stalinistlikus stiilis kesklinnas on nagu ekskursioon minevikku või lausa külaskäik teise dimensiooni, mida nüüd saab kergendusohkega ja siira huviga uurida.

Kuigi protsesside tagasipööramine (jätkuvalt on kant peamiselt venekeelne ja paljud elanikud Vene riigi meelsed) ei ole olnud kaugeltki sama tõhus, kui oli sõjajärgne põlisolukorra ärapööramine, on tasapisi ja järjekindlalt astutud samme Eesti-tunnetuse taastekkimiseks ka seal kandis. Narva jõe äärne väga nüüdisaegne promenaad, Narva-Jõesuu spaad, aktiivselt tegutsev muuseum Narva linnuses, TÜ Narva kolledži hoone, vabadussõja mälestusmärkide taastamine, Sinimägede kompleks või kas või eestikeelsed viidad või tuhamägede pööramine suusanõlvadeks on andnud õige suuna, et riigi kohalolu oleks tunnetatav.

Sellist suunda tuleb hoida ja massiivistada. Kas või läbi praegu veel suuresti kasutamata turismipotentsiaali, millel on võimsust pakkuda elamusi ka maailmaavastajatele teistest maadest. Ida-Virumaa väga erisugused palged vajavad uuesti ülesleidmist, mõned neist ka tarka ja kannatlikku meelt.

Äsja seal autoga mõne päeva matkanuna puutusin järjest ja järjest kokku vaimustavate looduselamuste ning plussmärgiga arenguüllatustega. Mõnda kohta olin külastanud viimati klassiekskursiooniga 30 aastat tagasi, mõnda ka hiljem. Tookordsetele meenutustele tuginedes on kontrast meeltliigutav.

Praegu on Ida-Virumaa taas Eestis ja Eesti on taas Ida-Virumaal. On ülim aeg, et miinusmärgi ja hirmuga suhtumine meie Narvamaasse lõpeks. See kant peab meile vaimus saama taas sama armsaks ja omaseks nagu mis tahes teine Eesti nurk. Veerand sajandit hiljem on meil aeg ja kohustus endale kokku võtta ning läbi seedida mineviku traumaatilised sündmused ja kogemused ning edasi minna täiesti uue suhtumisega.

Mida sagedamini leiame tulevikus tee Ida-Virumaale, seda väiksemaks muutub meie skepsis selle maa vastu ning seda suuremaks muutuvad meie oma-tunne ja armastus. Narva-Jõesuu valged liivad on jätkuvalt sama valged kui vanasti, Narva jõgi on ikka sama võimsa vooga, vaade pankrannikult endiselt lummav ja Peipsi veeväli sama lõputu kui ikka. Nad ootavad meid.