Koolid on mures laste ohutuse pärast

14. oktoober 2016

Kohtla-Järve Järve linnaosas asuvate koolide juures tekivad hommikuti ohtlikud olukorrad: paljud lastevanemad sõidavad autodega kooli hoovi või pargivad need kooli lähedale teeäärtesse, lapsed aga liiguvad sootuks mööda sõiduteed, kuna kõnnitee lihtsalt puudub.

Järve vene gümnaasiumi direktori Svetlana Vladimirova sõnul on säärase olukorra peamine põhjus linna detailplaneering, mis on valminud juba palju aastaid tagasi − siis, kui auto oli veel luksusese, mitte liiklusvahend. Paljude õppeasutuste juures puuduvad praegu parklad, ja kui need seal ka olemas on, siis ei ole need mõeldud suurele hulgale masinatele. Samuti on vaid vähestes kohtades võimalus auto peatada ja laps kooli või lasteaia juures ohutult välja lasta.

Eiravad liiklusmärke

Vaatamata sellele, et Järve vene gümnaasiumi hoovi sissesõidutee ääres on märk, mis lubab autoga hoovi siseneda vaid administratsiooni loal, ei pööra autojuhid sellele enamasti tähelepanu ja sõidavad hoovi sisse.

Svetlana Vladimirova arvates on probleemi põhiallikas see, et soovides oma laps õppeasutusele võimalikult lähedale tuua, ei pööra mõned autojuhid erilist tähelepanu ei liiklusmärkidele ega ka ebamugavustele, mida nad nõnda teistele, kooli jalgsi tulevatele lastele, tekitavad. Kui nad seejuures ka oma auto ebaõnnestunult pargivad, seavad nad ohtu nii jalakäijad kui teised masinad.

“Minul ei ole õigust trahvida. Seda võiks teha politsei, kuid ma ei mäleta mitte ühtegi korda, mil seda tehtud oleks,” sõnas direktor. “Kooli lähedale ehitati pargi renoveerimise raames parkla. Miks ei võiks vanemad oma lapsed seal autost välja lasta, et nood saaksid värskes õhus mööda kõnniteed kooli tulla? Kõik tahavad oma lapse ikka otse kooli treppi tuua…”

Samasugune probleem on ka Järve gümnaasiumis ja slaavi põhikoolis, kusjuures viimases raskendab olukorda veel seegi, et ühe sissepääsu juurde liiguvad lapsed mööda sõiduteed.

Kõnnitee jaoks raha pole

Pärast slaavi kooli ühendamist mõned aastat tagasi suletud Vahtra kooliga lähevad peaaegu kõik Põhja mikrorajooni lapsed hommikuti slaavi põhikooli ning kasutavad Mõisa tee poolset sissepääsu (sissepääs on olemas ka teisel pool koolihoonet, kuid seda kasutavad põhiliselt Järve linnaosa keskusest, Lõuna mikrorajoonist tulevad lapsed). Ning pärast Olevi tänava ületamist ei ole Mõisa teel ei kõnniteed ega ülekäigurada.

“Lapsed kõnnivad piki kahepoolse liiklusega sõiduteed. Eriti ohtlik on see talvel, kui tee on roopaid täis,” rääkis slaavi põhikooli direktor Irina Putkonen. “Meie koolihoone juurde Mõisa teele võiks ehitada kõnnitee. Nii administratsioon kui hoolekogu on selle küsimusega ka linnavalitsuse poole pöördunud, kuid sealt on vastatud, et raha pole. Me otsisime võimalust ise kõnnitee rajada, kuid koolilgi pole sellist raha.”

Ainus, mida linn Irina Putkoneni sõnul lubas, on võtta kõnnitee probleem tulevase riigigümnaasiumi territooriumi planeerimisel arvesse − linn näeb riigigümnaasiumi slaavi kooli vastas endise Pärna kooli kohal.

“Kuid see on tulevikumuusika, seni aga võib iga hetk õnnetus juhtuda,” on direktor mures. “Ja ka vanematel, kes oma lapsi autoga kooli toovad, pole siin, Mõisa teel kuskil parkida, seepärast sõidavadki nad kooli hoovi sisse. Neid võib mõista. Hommikuti tekib hoovis sageli väga ohtlik olukord: siin käib suur prügiauto, siin sõidavad lastevanemate ja õpetajate autod ning siinsamas kõnnivad lapsed…”

Lubavad otsused vastu võtta

Septembri lõpus toimus linnavalitsuses kohtumine, kus arutati laste ohutu liiklemise küsimust, ning sellest võtsid osa politsei esindajad, koolide direktorid ja lastevanemad. Arutelu käigus juhiti tähelepanu sellele, et Järve gümnaasiumi lapsed jooksevad sageli üle Katse tänava väljaspool ülekäigurada ning kuna liiklus on seal kahepoolne, on see väga ohtlik. Kohtumisel pakuti ühtlasi välja, et kooli juurde võiks teha lisaülekäiguraja, liikluse aga muuta ühepoolseks. Samuti tuleks gümnaasiumi juurde parkla ehitada.

Liiklusohutusega on probleeme ka Kesklinna kooli juures. Seal ei saa autoga hoovi sisse sõita ja masinad pargivad kahel pool Vahtra tänavat ning seetõttu ei ole seal hommikuti võimalik normaalselt autoga sõita ega ka ohutult jalgsi liikuda.

Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinini sõnul ei ole esialgu mingeid otsuseid vastu võetud. “Kohtume veel kord koolide direktoritega, kuulame ära nende ettepanekud ning siis otsustame, kuidas olukorda parandada saaks,” lubas ta.