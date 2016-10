Narva saatis kultuuriministeeriumi üle kure jala

14. oktoober 2016

Kultuuriministeeriumi plaan rajada Aleksandri kirikusse linna raamatukogu tuli Narva linnapeale kui välk selgest taevast.

Kultuuriministeerium andis Narva linnavalitsusele aega kümme päeva, et otsustada, kas nad tahavad linnaraamatukogu kolida ümber Aleksandri kirikusse või mitte.

Sedavõrd lühikese tähtaja peale ärritunud linnapea Tarmo Tammiste saatis oma vastuse teele juba kahe päeva pärast: meie teie avantüüris ei osale.

Tuli takus

Selle nädala esmaspäeval tegi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits Narva linnapeale Tarmo Tammistele kirjaliku pöördumise Aleksandri suurkiriku asjus, kus andis ametlikult teada, et kultuuriministeerium koostab vabariigi valitsusele esitamiseks Aleksandri kiriku kui avalikus kasutuses oleva hoone kasutamise kontseptsiooni ja et kaaludes mitmeid võimalusi, on ministeeriumi esimene eelistus kirikuhoone kohandamine raamatukoguks − seda enam, et Narva linnaraamatukogu praegune hoone on amortiseerinud ning linn otsib võimalusi uue rajamiseks.

“Raamatukogu rajamine kirikuhoonesse tagaks selle pideva ja igapäevase kasutamise, ühtlasi oleks see pilootprojekt, leidmaks tühjana seisvatele pühakodadele uusi ja sobivaid funktsioone. Arvestades hoone suurust, on meie hinnangul võimalik leida ka vajalik ruum kohalikule kogudusele. Juhul kui ettepanek kiidetakse heaks vabariigi valitsuse poolt ja leiab toetust Narva linnavõimude ning kohaliku kogukonna tasandil, saame hakata koostöös kõigi osapooltega ette valmistama täpsemat lähteülesannet. Muu hulgas hinnata vajalike investeeringute ulatust ning planeerida siseruumide ruumikasutust,” seisab kirjas.

Vastust ettepanekule soovitakse saada 20. oktoobriks. Seega jäeti Narvale otsustamiseks aega ei rohkem ega vähem kui kümme päeva.

Kultuuriministeerium oli valitsuskabinetilt saanud ülesande koostada kiriku kui avalikus kasutuses oleva hoone kontseptsioon juba tänavu juunis.

Miks nüüd on järsku asjaga nii kiire, et piirilinnale mõtlemiseks aega ei anta?

Sest valitsuskabineti istung, kus Aleksandri kiriku saatust vaagitakse, toimub veel sel kuul.

“Kuna tegemist on tähtsa küsimusega, mitte mingi telgi püstitamisega kuskil Narva linna platsil, siis Narva linnale otsustamiseks antud ülilühike tähtaeg näitab, et kõik on tehtud väga ülepeakaela,” kostab Tammiste.

Võrdlus pioneeride majaga

Eelmise nädala kolmapäeval korraldas Sits kultuuriministeeriumis kohtumise, kus tutvustas luterliku kiriku, Narva linna ja siseministeeriumi esindajatele Aleksandri kiriku hoone edasise kasutamise võimalusi. Neid on kolm: viia sinna üle raamatukogu, mis asub praegu amortiseerunud hoones, rajada kirikusse kultuurikeskus või hoone konserveerida.

Tammiste sõnul polnud ministeerium enne Narva linna volitatud esindajatega mitte midagi arutanud. “Kohtumisele oli kutsutud linna peaarhitekt, kes kuulis kirikusse raamatukogu rajamise plaanist seal esimest korda ning tundis ennast sellepärast nagu tola,” vahendab Tammiste. “Tulnud kohtumiselt tagasi, küsis ta minu käest, kas mina olen sellest plaanist midagi kuulnud. Mina olin selleks ajaks juba meedia vahendusel uudistest lugenud, aga see pole normaalne, et ministeerium oma plaanidest niimoodi teada annab, meiega absoluutselt läbi arutamata. See on kummaline.”

Tammiste ei näe raamatukogu ümberkolimises kirikuhoonesse mõtet: “Raamatukogul pole seal mingit perspektiivi, sest kirikuhoone pole praegusest raamatukogust oluliselt suurem. See oleks lihtsalt kolimine ühest majast teise. Pealegi tekib küsimus, kas sinna üldse vahelagesid võib teha, kuna tegemist on muinsuskaitseobjektiga, aga nendeta ma ei kujuta ette, kuidas seal raamatukogu sisse seada. Kui vahelaed lubatakse teha, siis me ei saa aga enam akustikast rääkida, seega langeb kontsertide korraldamise võimalus ära.”

Kuna pühakoja seinte vahel tahetakse ka edaspidi korraldada kiriklikke talitusi, sealhulgas matuseid ja laulatusi, siis meenutab selline olukord Tammistele pioneeride majasid nõukogude ajal. “Vabandust, et ma niimoodi ütlen, aga Aleksandri kirikust saab sel juhul tõesti midagi pioneeride maja laadset, kus on eri ringid koos ja kõik teevad seda, mida neil parajasti on vaja teha. See asi on läbi mõtlemata.”

Vastus on “ei”

Narval on tegelikult uut raamatukoguhoonet vaja, suuremat ja energiasäästlikumat kui praegune. Krunt selleks on vanalinnas olemas.

Aga raha ehitamiseks linnal pole, pole ka sihtprogramme, kust seda taotleda. “Kui oleks fonde, kust raha raamatukogu ehitamiseks taotleda, siis me oleks seda juba ammu teinud,” kostab Tammiste, lisades, et linn ei hakka selle tarvis ka suurt laenu võtma. “Ainus asi, mida oleme teha saanud, on olemasolevat hoonet remontida, sest kiiret lahendust siin ei ole. Aga kultuuriministeeriumi ettepanek − seda ma ei pea üldse mingiks lahenduseks. See on lihtsalt probleemi enda kaelast ära sokutamine.”

Narva linnapea hinnangul oleks uue, tulevikus fondide laienemisega arvestava raamatukoguhoone ehitamine odavam kui kiriku ümberehitamine. “Pealegi pole ma aru saanud, kes seda ümberehitamist finantseerib, sest nii palju kui mina raadiouudisest aru sain, plaanitakse seda teha ühiste jõudude ja ühiste kavatsustega − mida see täpsemalt tähendab, ma ei tea. Päevselge on aga see, et ülalpidamiskulud jääksid meie kanda ning see summa oleks kuus suurem kui tuhat või kümme tuhat eurot. Pealegi tähendaks see, nagu ma juba ütlesin, kolimist ühest majast, mis on kitsas, teise samasugusesse. Mis mõte sel on?”

Eile läks Narva linnavalitsusest kultuuriministeeriumisse teele kiri Tarmo Tammiste allkirja ja järgmise sisuga: “Leian, et selliste küsimuste üle otsustamiseks on 10 päeva olematu aeg, kuna puuduvad igasugused andmed, mis annaksid võimaluse seda probleemi tõsiseltvõetavalt vaagida.

Jah, Narva linnale on vaja uut keskraamatukogu hoonet, aga selle teema lahendamine ei pea niimoodi välja nägema, et keegi teine otsustab, mis on meie linnale hea lahendus.

Kokkuvõtteks teatan, et Narva linn ei soovi selles avantüüris osaleda.”

Kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits ütles eile Põhjarannikule, et kultuuriministeeriumi laual on jätkuvalt kõik kolm ideed, mitte ainult raamatukogu rajamine, ning kõik kolm pakutakse valitsuskabinetile kaalumiseks ka välja.