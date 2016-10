Põhjaranniku neljapäeval, 13. oktoobril

13. oktoober 2016

* Kultuuriministeeriumi plaan rajada Aleksandri kirikusse linna raamatukogu tuli Narva linnapeale kui välk selgest taevast. Eile läks Narva linnavalitsusest kultuuriministeeriumisse teele kiri linnapea Tarmo Tammiste allkirjaga, milles ta teatab, et Narva linna ei soovi selles avantüüris osaleda.

* Eile oli Jõhvi volikogu eestseisuse istungil arutusel eelnõu, millega lükatakse seniste ühinemisläbirääkimiste partnerite seast kõrvale Kohtla ja Kohtla-Nõmme vald ning kõnelusi soovitakse jätkata vaid Toilaga. Volikogu esimees Teet Enok ütles, et ta pole läbirääkimiste käigus saanud piisavalt argumente, et kaitsta volikogus nelja omavalitsuse ühendamise ideed. Toila vald on varem öelnud, et läheb Jõhviga kokku vaid siis, kui kaasatakse ka Kohtla ning Kohtla-Nõmme vald, vältimaks Toila neelamist Jõhvi poolt.

* Põhjaranniku arvamusküljel kirjutab Lõuna-Eestis elav teoloog Indrek Tenno, et Ida-Virumaa aastal 2016 on hoopis üks teistsugune maa, kui ta oli aastal 1991. Häda on aga selles, et väga paljud meie riigi elanikud ei tea ega tunneta seda. “Kui ükski suurem riigivõimu asutus ei ole suutnud siiani leida endas tahet kolida Ida-Virumaale, on see inimestele kindel sõnum, et see kant on jätkuvalt meile võõras, ebaoluline, midagi vähetähtsat,” kirjutab ta leides, et mida sagedamini leiame tulevikus tee Ida-Virumaale, seda väiksemaks muutub meie skepsis selle maa vastu ning seda suuremaks muutuvad meie oma-tunne ja armastus.