Õppetoetus laieneb töötavatele inimestele

13. oktoober 2016

Järgmisest kevadest hakkab töötukassa toetama mitte ainult töötute, vaid ka töötavate inimeste koolitamist. Sellega soovitakse ennetada töö kaotamist.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles Põhjarannikule, et tuleva aasta maist alustatakse laiamahulist programmi töötuse ennetamiseks, sest see on kestva tööhõive puhul üks tulemuslikumaid tegevusi.

“Alustame õppe- ja koolitustoetustega ka töötavatele inimestele, et arendada nende oskusi, võimaldada neil liikuda valdkondade vahel ja ettevõtete sees ning leevendada tööjõupuudust ja ennetada töötuks jäämist. Sellest saavad kasu nii töötavad inimesed kui ka ettevõtted,” ütles minister.

Kvalifikatsiooni tõstmiseks

Ossinovski sõnul on tegemist põhimõttelise muutusega tööturuteenuste osutamisel, sest lisaks senisele töötute abistamisele hakkab töötukassa panustama praegu töötavate inimeste kvalifikatsiooni tõstmisesse. “Töötajate paremad oskused on tõhusaim viis töötuse ennetamiseks, samal ajal võimaldab see inimestel liikuda tasuvamatele töökohtadele.”

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk tõdes, et kui kuulata ettevõtjaid, on oskustega tööjõu puudus suur mure. “Inimestel on küll oskused olemas, aga need pole kas piisavad või on vananenud.”

Teelahk lisas, et kui inimene on olnud pikalt ühe tööandja juures, on ta jäänud sageli mugavustsooni. Ja kui ta peaks seal ümberkorralduste tõttu töö kaotama, pole ta konkurentsivõimeline.

“Kuuleme päris palju ütlust: “Ma ei tea, mis tööd ma tegema hakkaksin, kui minu ettevõte kinni pandaks või ülemus ära läheks.” See on väga kurb. Oleme näinud, et inimesed hoiavad sageli olemasolevast tööst viimase hetkeni kinni ega õpi midagi uut juurde. Aga tööturg on volatiilne − see on väga harv, kui inimene töötab terve elu ühes ettevõttes.”

Seetõttu peab Teelahk õigeks, et riik tuleb appi ka töötavate inimeste kvalifikatsiooni tõstmisel. “Sel juhul on ühe töö lõppedes rohkem valikuvõimalusi. Inimesed, kes on pikka aega ühes kohas töötanud, on ühtepidi lojaalsed ja tublid, aga nüüdisaegsel tööturul konkureerimiseks on neil kindlasti arenguruumi.”

Kümnele tuhandele inimesele

Septembri lõpus valitsuskabinetis heakskiidu saanud kolm uut tööturuteenust võimaldavad koolitada ligemale 10 000 inimest aastas. Teenuste hulgas on töötajate täiendus- ja ümberõpe koolituskaardiga ning tasemeõppes osalemise toetus.

“Ligi kolmandik praegustest töötajatest ei oma kõrg- ega kutseharidust ning see pärsib oluliselt meie majanduse konkurentsivõimet. Väljatöötatud koolituspakett on oluline samm edasi tööturu arendamisel,” sõnas Ossinovski.

Eeskätt keskendutakse madala haridustasemega ja vanemaealiste inimeste koolitamisele. Sihtrühmas on üle 50aastased, erialase hariduseta või puuduliku eesti keele oskusega töötajad, kelle sissetulek jääb alla mediaanpalga, ning inimesed, kellel on vananenud oskused. Samuti töötajad, kes ei saa terviseseisundi tõttu oma senisel ametikohal tööd jätkata. Eesti tööjõu-uuringu 2015. aasta andmetel vastab sellele kirjeldusele 128 654 töötajat ehk 22 protsenti hõivatutest.

Uute tööturuteenuste hulgas on ka koolitustoetus tööandjale töötajate värbamiseks ja arendamiseks. Appi tullakse neile, kes seisavad värbamise olukorras silmitsi tööjõupuudusega või oluliste muudatustega.

Uutele tööturuteenustele kavandatakse järgmisel aastal ligi 3 miljonit eurot.

Mis puudutab tasemeõppe toetamist, siis Ida-Virumaa töötukassa on selles juba n-ö käe valgeks teinud. Alates juulist on uue võimalusena tasemeõpet pakutud inimestele, kes on koondatud Eesti Energiast, Nitroferdist ja Viru Keemia Grupist ajavahemikul 1. august 2015 kuni 31. mai 2016. Kutse- ja kõrgharidust on asunud omandama üle saja inimese ning neile makstakse kuni 260 euro suurust stipendiumi.