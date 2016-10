Kahe Keskerakonna aeg

13. oktoober 2016

Mida päev edasi, seda selgemaks saab, et endist Keskerakonda kildudest enam kokku ei liimi.

Ükskõik, kas novembri alguses toimuval kongressil haarab juhtohjad Jüri Ratas või õnnestub mingi imenipi läbi Edgar Savisaarel see koht endale hoida, jäävad üksteise suhtes aina kurjemaks muutunud leerid vaenujalale edasi. Kui Savisaar sildistab Ratast, Simsonit ja Repsi “kolmikjõuks” ja nemad kolm annavad omakorda igal võimalusel mõista, et praegune esimees ei ole Eesti poliitikas enam keegi, siis ei saa mingi imelise leppimisega arvestada.

Aina pöörasemaks muutuv rähklemine Keskerakonnas avaldab kindlasti mõju ka Ida-Viru linnade edasisele käekäigule. Seal on just nimelt see partei palju aastaid järjepanu võimul olnud.

Tähelepanuväärne, et nii Narva, Sillamäe kui Kohtla-Järve praegused juhtfiguurid on koondunud Ratase leeri. Samas on teada, et viimastel riigikogu valimistel siin kõige vägevama häältemagnetina toiminud Yana Toom ja silmapaistvaim uustulnuk Martin Repinski on just Savisaare toetajad.

Järgmise aasta kohalikel valimistel ei pruugi seetõttu Mihhail Stalnuhhinil, Valeri Korbil ja ka Eevi Paasmäel oma seniste positsioonide kindlustamine minna sugugi sama libedalt kui varem. Administratiivne ressurss ja munitsipaalsed töökohad on kohalikel valimistel küll kõva valuuta, ent kui arvestatav osa valijatest näeb neid oma suurte poliitiliste idoolite Savisaare ja Toomi reetjate ja vastastena, siis võivad tulemused kujuneda sootus põnevaks. Pole välistatud, et konkureerima hakkavad omavahel ametlik Keskerakond ja Keskerakonna-laadne produkt.