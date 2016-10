Rahvusooper ja -ballett on idavirulastele lähemal kui kunagi varem

12. oktoober 2016

Rahvusooper Estonia on sel nädalal idavirulastele lähemal kui kunagi varem, andes etendusi siinsamas, Narvas ehk piltlikult öeldes − tuleb minna vaid ümber nurga.

Kuhu on Ida-Virumaa keskusest lähem sõita, Tallinna või Narva?

Mõttetu küsimus. Muidugi Narva.

Kus on Tšaikovski “Uinuva kaunitari” ja Verdi “La traviata” etendustel odavamad piletid, kas Tallinnas või Narvas?

Kas Narvas saab siis näha ballettide balletti − “Uinuvat kaunitari” − ja ooperite ooperit − “La traviatat”?

Saab jah, sest eile algas Estonia ooperi- ja balletifestival “Narva täis muusikat”.

Ja piletid on Narvas ligi kaks korda odavamad.

Suursündmused on ees

Viis päeva kestev ooperi- ja balletifestival “Narva täis muusikat”, mis toob Ida-Virusse üle 200 estoonlase, avati eile pidulikult Narvas Geneva keskuses.

Sündmused algasid aga juba enne seda.

Pühapäeval toimus Sillamäel menukas operetikontsert, kus lustakas kavas särasid Estonia solistid Janne Ševtšenko ja Rene Soom. Eilne päev tõi Geneva keskusesse kohale… Beebid! Jah, Estonia korraldab maailma suurte ooperiteatrite eeskujul beebikontserte, kuhu on oodatud väikelapsed vanuses kuni kolm eluaastat.

Ooper-Kvarteti esituses kõlasid beebikontserdil klassikalise muusika pärlid, mis sobisid hästi nii pupsikutele esimese kontserdielamuse saamiseks kui lastevanematele nautimiseks.

Illuka mõisas kõlasid eile operetimeloodiad ja Geneva keskuses kava “Armastuse serenaad”.

Festivali suursündmused on aga veel ees.

Kohtumine Toomas Eduriga

Festivali krooniks on kolmapäeval toimuv lastegala, mille kunstiliseks juhiks on Estonia dirigent ja muusik Priit Aimla ja kus koos estoonlastega musitseerivad Geneva keskuse laval 250 Ida-Virumaa last. Noored ja nende juhendajad on kevadest alates estoonlaste käe all proove teinud − nii laulmise, tantsimise kui pillimängu õpitubades, aga ka grimmi ja kostüümide meisterdamise töötubades − ning nüüd on aeg publiku ette astuda.

“Selline maakonnafestival on Estoniale kolmas: kaks aastat tagasi olime Kuressaares ja neli aastat tagasi Paides,” ütles teatrijuht Aivar Mäe. “Lisaks sellele, et viime ooperi ja balleti Eesti rahvale koju kätte, on meile alati eriti oluline noorte kaasamine. Muusikahuvilised noored saavad reaalselt aimu võimalikust tulevasest elukutsest ja ehk aitab see neil kindlamalt otsustada muusikaõpingute jätkamise kasuks,” lisas Mäe.

Lastegala algab kell 17, kaks ja pool tundi hiljem toimub sealsamas ooperi- ja balletigala, kus esinevad Estonia solistid, koor ja orkester.

Täna on Geneva keskus aga balleti päralt. Kell 14 ja kell 19 etendub “Uinuv kaunitar” − Tšaikovski kauni muusikaga, Toomas Eduri uusredaktsiooniga Petipa koreograafiast ja Inglismaa kunstniku Peter Docherty fantaasiaküllase kujundusega.

Enne õhtust etendust, kell 18 on keskuses kohtumine Eesti rahvusballeti kunstilise juhi Toomas Eduriga.

Edasi Moskvasse

“Uinuv kaunitar” toob Narva lavale Estonia balletitähed. Päevasel etendusel tantsivad peaosades Alena Shkatula ja Denis Klimuk, õhtul Luana Georg ja Sergei Upkin.

Mõlemat etendust dirigeerib Kaspar Mänd.

Festivali lõpetab neljapäeval ooperite ooper − “La traviata”. Dirigeerib Lauri Sirp. Osades Kristel Pärtna, Giordano Luca, Jassi Zahharov, Triin Ella, Juuli Lill jt.

Enamik piirilinnas külas olevatest estoonlastest sõidab neljapäeva õhtul rongiga edasi Moskvasse etendusi andma.