Kuhjaga head tähelepanu

12. oktoober 2016

Idavirulased nurisevad, kui nende kodumaakond jõuab telepurki mõne negatiivse sündmusega. Möödunud laupäeval Jõhvis toimunud aasta õpetaja auhinnagala tõi kuhjaga head tähelepanu.

Ida-Virumaa oli igas mõttes pildil. Nii ürituse asukoha, laureaatide hulga kui esinejate poolest − lavale ja otseülekandena televaatajate ette jõudis arvukalt kohalikke talente.

Tublide haridustöötajate ja õpilaste tänamise üritus toimus neljandat aastat teles ülekantava gala vormis. Eelmisel kolmel aastal on mõned idavirulased küll nominentide sekka jõudnud, ent ükski pole pälvinud laureaadi tiitlit. Seekord tuli neid maakonda lausa neli.

Tähtis on mõista, et meie suurepärastel õpetajatel, koolijuhtidel ja hariduse sõpradel on võimalik laureaadiks saada üksnes siis, kui keegi neid konkursile esitab. Seekord sai seda teha kevadel kuu aja jooksul üheteistkümnes kategoorias. Põhjaranniku hinnangul väärivad aupaistet ka esitajad. Selle eest, et nad vaevuvad märkama ja aduvad, et tunnustus aitab põleda veel eredama leegiga.

Olulised haridussündmused pole aga sellega läbi. Sel reedel toimub Ida-Virumaal täiskasvanud õppija nädala avapauk. TÜ Narva kolledžis kuulutatakse välja nii maakonna kui üleriigiline aasta õppija, koolitaja, koolitussõbralik organisatsioon, õpitegu ja raamatukogu. Piduliku ürituse kõrval toimub hulk tasuta loenguid ja õpitube. On ju täiskasvanud õppija nädala sõnum, et inimese oskused ja teadmised püsivad heal tasemel ainult siis, kui ta neid aktiivselt arendab.