Narva häkatoni parimaks tunnistati geolokatsiooniga keeleõppe äpp

12. oktoober 2016

Narvas toimunud ideede maratonil tunnistati parimaks leiutiseks eesti keele paremaks omandamiseks mõeldud geolokatsiooniga keeleõppe äpp, mis annab kasutajale keelenõuandeid olenevalt tema asukohast. Selline virtuaalne vestmik võib marjaks ära kuluda ka Eestit külastavatele venemaalastele.

Tartu ülikooli Narva kolledžis toimus 7.-9. oktoobrini esimene Ida-Virumaa regionaalne häkaton “TeamLab@IdaViru”. Kolmepäevasest ideede maratonist võttis osa üle saja aktiivse inimese Ida-Virumaalt, Tallinnast ja Tartust. Ideede arendamisel olid osalejatele abiks ligi 20 mentorit Eestist ja mujalt. Žürii koosseisu kuulusid oma ala paremad eksperdid, nende hulgas Tehnopoli inkubaatori juht ja start-up´i arendamise ekspert Martin Goroshko ning USA ettevõtlusspetsialist Lawrence Wright.

33 esitatud ideest jõudis häkatoni lõppvooru 21.

ZeroTurnaroundi 1000eurose eriauhinna sai Kohtla-Järve meeskonna idee “Artstuudio”, mille eesmärk on luua oma kodulinnas omanäoline foto- ja kunstistuudio. Skype premeeris eesti keele õppemängu “MEO” noori leiutajaid võimalusega töötada ühe päeva Skype’i Tallinna kontoris. Arvutimängu “Limestone” loonud meeskond sai võimaluse arendada oma toodet Tehnopoli inkubaatoris ja crowdfunding’u kampaania käivitamise konsultatsiooni Fundwise’ilt. Eripreemiad AHHAA keskuselt, Playtechilt ja FastVPSilt said vabatahtlike otsingu veebiportaali, virtuaalseid õppematerjale ning meestele suunatud põlevkivist kosmeetika sarja esitlenud meeskonnad.

Virtuaalne teekaaslane

Swedbanki 5000eurose peaauhinna võitjaks osutus häkatoni käigus välja kujunenud tiim Walk Talk. Meeskonna idee on luua geolokatsiooniga keeleõppe äpp, mis annaks kasutajale keelenõuandeid olenevalt tema asukohast − kauplus, restoran, muuseum, linnatänav vms − ja aktuaalsest temaatikast. Lisaks peaauhinnale sai seesama meeskond ka Prototroni rahastu eripreemia, millega jätkatakse tööd leiutatud äpi kallal.

Võitjameeskonna liige Anna-Olga Luga selgitas, et selline äpp loob inimesele virtuaalse keelekeskkonna lähtuvalt kohast, kus too parajasti asub. Kui aga geolokatsioon välja lülitada, saab selle äpi abil lihtsalt õppida ja korrata neid sõnu või fraase, mida parajasti enim vaja on.

“Me kulutame saadud raha prototüübi väljatöötamiseks ning tutvustame oma ideed investoritele,” rääkis Luga. “Valmis toodet võib esitleda umbes aasta pärast.”

Anna-Olga Luga on eesti filoloog ning hiljuti avas ta Sillamäel eesti keele kohviku. See kogemus on talle abiks töös tulevase äpi kallal: külastajad ütlevad talle ise ette, millised teemad neile kõige olulisemad on.

Esialgu luuakse nimetatud äpp vaid vene keelt kõnelevatele eesti keelt õppivatele inimestele.

Elav suhtlus on tähtis

Ent Luga meelest peab igasugust virtuaalset keelekeskkonda kindlasti täiendama ka reaalne eestikeelne suhtlus, ja sellest jääb meie regiooni vene inimestele väga vajaka. Seepärast jätkab ta paralleelselt äpi kallal tegutsemisele tööd ka kahe kogukonna vaheliste kontaktide arendamisel. Tulevikus võiks mobiiliäpp tema sõnul jagada infot ka nende paikade kohta, kus on võimalik eesti keelt praktiseerida.

“Keelekohviku loojana puutun kokku sellega, et mõni siin juba käinud eestlastest saab tulla ka järgmisele kohtumisele, mõni aga ei saa, ning ma pean infot selle kohta levitama võimalikult paljude inimeste seas üle kogu Eesti. Paljudel on huvitav meie juures käia, inimesed tunnevad sellisest tegevusest mõnu. Ja meile on nad äärmiselt vajalikud, sest õpetajaid ei jätku ja paljud kardavad pärast keelekursuste läbimist siiski veel eesti keeles kõnelda,” märkis Luga.

Tema sõnul võib äpp olla vestmikuna kasulik ka Eestit külastavatele venemaalastele. “Ma lausa imestan, et Eesti-suguses e-riigis ei ole sellist asja varem tehtud.”