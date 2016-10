Põhjarannik teisipäeval, 11. oktoobril

* Eesti hariduse tipud tõsteti seekord rambivalgusesse Jõhvi kontserdimajas, kus laupäeval peeti üleriigiline aasta õpetaja auhinnagala. Idavirulasi tabas tõeline Oskarite sadu. Täpsemini Joosepite, nagu Eesti hariduselu auhinnakujusid kutsutakse. Laureaadiks kuulutati kõik idavirulased, kes olid valitud esikolmikusse. Aasta lasteaiaõpetajaks tituleeriti Silja Sarap Toila lasteaiast Naerumeri. Aasta klassijuhataja on Narva eesti gümnaasiumi õpetaja Tiiu Assafrei. Aasta õppeasutuse juhiks valiti Kiviõli 1. keskkooli direktor Heidi Uustalu. Aasta hariduse sõbra tiitli sai SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, mis on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” algataja ja eestvedaja.

* Loomapoed on kimpus ukse taha jäetud lemmikloomadega. Jõhvi kesklinnas asuva loomapoe müüja on kahel hommikul tööle tulles leidnud ukse taha jäetud anuma rotipoegadega; Ahtmes tegutseva loomapoe ukse taha on jäetud kastitäis merisigu ja muidki väikeloomi.

* Rahvusooper Estonia on sel nädalal idavirulastele lähemal kui kunagi varem, andes etendusi Narvas. Viis päeva kestev ooperi- ja balletifestival “Narva täis muusikat”, mis toob Ida-Virusse üle 200 estoonlase, avati eile pidulikult Narvas Geneva keskuses.