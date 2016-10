Kukruse mäge tuleval aastal veel ei liigutata

11. oktoober 2016

Kukruse aherainemäe naaberkinnistule ümbertõstmiseks käib praegu eriplaneeringu koostamine, kohapeal ei hakka midagi toimuma enne 2018. aastat.

Ligemale viiel hektaril laiuva 40 meetri kõrguse hõõguva sisemusega mäe teisaldamine ja keskkonnale ohutuks muutmine on üüratult suur ettevõtmine, mis eeldab pikka ja põhjalikku ettevalmistamist.

Augustis kinnitas keskkonnaminister Marko Pomerants selleks vajaliku 9,7 miljoni euro suuruse investeeringu, millest 85% tuleb ühtekuuluvusfondist ning ülejäänu keskkonnainvesteeringute keskuselt ja riigieelarvest.

Põllumaast jäätmehoidla maaks

Septembri lõpus alustati eriplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist.

“See võtab umbes poolteist aastat aega,” ütles keskkonnaministeeriumi projektijuht Raimo Jaaksoo.

Eriplaneering tähendab tema sõnul seda, et aherainemäe naaberkinnistul − sellelsamal, kuhu mägi ümber tõstetakse − muudetakse maakasutuse sihtotstarvet.

“Praegu on seal maatulundusmaa, kuhu seda mäge panna ei saa, mistõttu tuleb sihtotstarve muuta jäätmehoidla maaks,” selgitas ta.

Alguses kaalutud kahest võimalikust uuest asukohast jäi sõelale see, mis asub riigi maal ehk siis jääb praegusest asukohast Kohtla-Järve poole; lõplik valik tehakse eriplaneeringu koostamise käigus.

Kohalikud elanikud on ootel

Kogu eriplaneeringu protsess on avalik ning selle kestel kohtuvad asjaosalised kindlasti ka kohaliku rahvaga. Kohaliku omavalitsuse ehk Kohtla vallavalitsusega tehakse pidevalt koostööd ja hoitakse neid asjaga kursis.

Vallavalitsuse keskkonnanõunik Margit Juuse kinnitas, et koostöö on olemas nii ministeeriumi kui ka keskkonnamõju hindava ASiga Kobras.

“Kohalikud elanikud pole viimasel ajal mingite küsimustega meie poole pöördunud; eriplaneeringu asjus saatsime piirinaabritele teated, samuti oleme asjade käiguga kursis hoidnud kohaliku rahva aktiivse osa eestvedajat,” rääkis Juuse. “Eks me kuuleme nende arvamust jälle siis, kui uus avalikustamise protsess tuleb.”

Reostunud materjal veetakse ära

Ehitushanked kuulutatakse välja alles siis, kui eriplaneering ja keskkonnamõju hindamine on kinnitatud ning hangetest lepinguteni kulub veel umbes kolm kuud. Mis tähendab, et tuleval aastal Kukrusel veel midagi liigutama ei hakata.

Kukruse aherainemäe korrastamiseks ehk ohutuks muutmiseks kõige parema lahenduse leidmiseks analüüsiti ekspertide pakutud variante keskkonnamõju hindamise ning teostatavusuuringu raames. Parimaks lahenduseks hinnati mäe minimaalne äravedu ning allesjäänud materjalist kõrvalasuvale kinnistule uue mäe kujundamine.

Minimaalne äravedu tähendab seda, et ära viiakse polüaromaatsete süsivesinike, naftasaaduste ja benseeniga tugevalt reostunud materjal ning ülejäänu paigutatakse ümber õhukindlale põhjale vettpidava katte alla. Mäe korrastamise raames on kavandatud tõsta ümber 790 000 m³ materjali; kaetava mäe pind on 6 ha.