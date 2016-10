Jõhvis on tekkinud liitumise asjus kõhklusi

9. oktoober 2016

Kuigi Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme ühinemisläbirääkimised on jõudnud punkti, kus ettevalmistamisel on rahvaküsitlused ning pärast seda jääb volikogudel ühinemisotsus vaid heaks kiita, kostab Jõhvi võimukoalitsioonist hääli, mis sooviksid Kohtla ja Kohtla-Nõmme uuest omavalitsusest eemale jätta.

Üks skeptikutest on volikogu aseesimees Eduard Rae, kelle sõnul praegu vaid arutatakse ja kaalutakse plusse ja miinuseid. “Praktilisest küljest võttes aga tundub mulle isiklikult, et Jõhvi ja Toila liitumine on loogiline ja annaks palju rohkem sünergiat, ilma et siia liita veel Kohtla ja Kohtla-Nõmme vald,” sõnas Rae, lisades, et see on aga puhtalt tema isiklik arvamus.

Volikogus taas arutusele

Volikogu esimees Teet Enok ütles, et see teema pole lõplikku lahendust saanud ning Kohtla ja Kohtla-Nõmmega seotu on tulemas arutlusele volikogus. Ta lisas, et seni on teemaga tegelnud nelja valla esindajatest koosnev piirkondlik juhtgrupp. “Mäetaguse väljaastumisega ühinemislaua tagant on selgelt [läbirääkimiste] formaat muutunud ning sisu vajab põhjalikumat arutelu,” sõnas Enok. Eelmisel volikogu istungil septembris kiitis Jõhvi volikogu ühinemislepingu esimesel lugemisel heaks.

Toila vald on varem öelnud, et läheb Jõhviga kokku vaid siis, kui kaasatakse ka Kohtla ning Kohtla-Nõmme vald, vältimaks Toila neelamist Jõhvi poolt. Volikogu esimees Roland Peets ütles, et Jõhvi poolt on tunda mõningaid hirme. “Eks praegu valitseb ebamäärasus, kuni riigikohus pole teinud otsust haldusreformi seaduse kohta, ning see tekitab pingeid,” sõnas Peets. Ta avaldas lootust, et ühinemist siiski tagasi ei pöörata, sest nelja omavalitsuse volikogud on selle kallal peaaegu aasta tööd teinud. “Kui küsida Jõhvi valla Kahula küla elanikelt, siis nemad kindlasti pooldaksid ühinemist Kohtla-Nõmmega. Jõhvi valla Kose küla elanikud jälle eelistaksid ilmselt Illukat, kuid vaadata tuleb suurt pilti,” rääkis Peets.

Võidakse sundliita

Kohtla vallavolikogu esimees Arno Rossman avaldas lootust, et Jõhvit õnnestub siiski veenda seniste partneritega liituma. Kui mitte, siis ei jõua omavalitsused enam ümber orienteeruda ning ees võib oodata sundliitmine. Jõhvi võib tema sõnul liitumistest küll loobuda, kuid siis ei vea ta maakonnakeskuse rolli enam välja. “Üksi Jõhvi jääbki väikeseks külaks,” sõnas ta.

Kohtla-Nõmme vallavanem Tarmo Kütt ütles, et loodab, et kõhklused Kohtla ja Kohtla-Nõmme suhtes eksisteerivad vaid mõne Jõhvi volikogu liikme peas. “Jõhvi volikogu tegi ise meile, Kohtlale ja Toilale ettepaneku liitumiseks ja see on käegakatsutav Jõhvi volikogu seisukoht,” sõnas ta.

Kütt ütles, et kui ühinemine Jõhviga nurjubki, siis tema andmetel on valitsuse nimetatud haldusreformi piirkondliku komisjoni seisukoht, et kui Jõhvi naabervaldadest vabatahtlikult ühinemisel jääb keegi ripakile, siis see omavalitsus sundliidetakse suure tõenäosusega Jõhviga.

“Me oleme ühinemiskõnelustel jõudnud lõpusirgele, finišijoon paistab, paika on pandud rahvaküsitlused, mille järel jääb volikogudel veel otsus ära vormistada. Oleks ääretult kummaline, kui keegi nüüd ütleks, et oot-oot, me tahame veel mõelda. Mõni ehk korraks kahtleb, kuid usun, et sellest saadakse üle ja lõpuks ikkagi liitume,” avaldas Kütt lootust.