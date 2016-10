Põhjarannik laupäeval, 8. oktoobril

8. oktoober 2016

* Viimastel nädalatel veereb Jõhvist Soome poole järjepanu autosid üle 30 meetri pikkuste ja kümneid tonne raskete veostega. Need on Kesk-Soome rajatava hiiglasliku biomassitehase konstruktsioonid, mis valmivad Eesti Energia Jõhvi servas asuvas tütarfirmas Enefit Solutions. Firma hoovi peal on 700-800 tonni siin valmistatud ja eelmonteeritud metallkonstruktsioone, mille Soome viimiseks läbi Paldiski sadama tuleb teha üle saja eriveo reisi.

* Kuigi Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme ühinemisläbirääkimised on jõudnud punkti, kus ettevalmistamisel on rahvaküsitlused ning pärast seda jääb volikogudel ühinemisotsus vaid heaks kiita, kostab Jõhvi võimukoalitsioonist hääli, mis sooviksid Kohtla ja Kohtla-Nõmme uuest omavalitsusest eemale jätta. Üks skeptikutest on volikogu aseesimees Eduard Rae, kelle sõnul praegu vaid arutatakse ja kaalutakse plusse ja miinuseid. “Praktilisest küljest võttes aga tundub mulle isiklikult, et Jõhvi ja Toila liitumine on loogiline ja annaks palju rohkem sünergiat, ilma et siia liita veel Kohtla ja Kohtla-Nõmme vald,” sõnas Rae Põhjarannikule.

* Põhjaranniku ajakirjanik Teet Korsten rändas suvel ringi Venemaal ja jõudis Baikali järve äärde. Tänases lehest saab lugeda, mida põnevat tal silma jäi.

* Põhjaranniku nädalalõpu intervjuu on seekord kevadel Narva peaarhitektiks saanud Ivan Sergejeviga. Ta naasis oma kodulinna USAst ning võttis sealt ühes ka oma abikaasa. Noor arhitekt arutleb ajaloolise linna ümberplaneerimise küsimuste üle. Muuhulgas tahab ta enda eeskujul aidata kaaslinlastel väära “narvalase kompleksiga” võidelda.