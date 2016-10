Ida-Viru korvpallis tehti haldusreform ära

8. oktoober 2016

Ajal, mil Ida-Viru vallad alles peavad liitumisläbirääkimisi, on Iisaku ja Toila korvpallimeeskond jõudnud tegudeni ning mängivad sel hooajal Eesti teises liigas ühise meeskonnana Iisaku/Toila nime all ja üritavad murda esiliigasse.

“See oli ikka paras virelemine, kui ühtelugu tuli ette mänge, kus vaid viis-kuus meest kokku saime. Sel moel polnud mõtet jätkata,” sõnas Iisaku meeskonna juht Aulis Paal.

Toila valla spordielu eestvedaja Peeter Sööt tõdes, et samasugused probleemid olid eelmisel hooajal ka Toila meeskonnal. “Paljud meilt pärit mängijad õpivad või töötavad Tallinnas või Tartus ja sageli nad lihtsalt ei saanud kohale sõita,” rääkis ta.

Esiliiga on loogiline eesmärk

Kahe meeskonna ühinemine kerkis tema sõnul päevakorrale juba kevadel ja nüüd tehtigi see ära. “See oli ratsionaalne otsus, millest peaksid mõlemad pooled võitma. Usun, et ka mängijate motivatsioon on tugevam, kui neil on tugevam ja stabiilsem koosseis,” arvas Sööt, kelle sõnul on mõnevõrra kergem ka meeskonna majandamine, sest kulusid jagatakse võrdselt.

Kokku on lepitud selles, et kodumänge peetakse kordamööda Vokas ja Iisakus. Mõlemal meeskonnal oli juba arvukas toetajaskond. Võib eeldada, et nüüd on ühismeeskonna mängude ajal saalid sageli puupüsti täis.

Iisaku/Toila meeskonna nimekirjas on koguni 18 mängijat. Seal on Eesti meistriliigas mänginud mehi, nagu Jalmar-Joosep Saar, Markus Laanemets, Andrus Lehismets, Rasmus Luud ja Riho Unt, aga ka 15-18aastasi noormehi. Lisaks tuli HITOst üle 194 cm pikkune Ülar Sala. “Ta ise tahtis meile tulla, kuna seal oli ka ühtelugu meeste kokkusaamisega tegu. Tema tüüpi mängija kulub meeskonnale kindlasti ära,” tõdes Sööt.

Iisaku/Toila alustas alagrupimänge võimsalt. Esmalt alistati 18 punktiga Narva, seejärel purustati HITO koguni 31 silmaga. “Alagrupimängudest ei tohiks me ühtegi kaotada. Sellise koosseisuga peame teises liigas igal juhul nelja parema hulka jõudma. Meie eesmärk on tõusta esiliigasse. Muidu poleks mõtet sellist võistkonda kokku panna. Niisama oma lõbuks võiksime teises liigas palli patsutada oma Iisaku vanakeste võistkonnaga,” sõnas Paal.

Ka Peeter Sööt lisas, et kui mängijatel endil huvi jätkub, siis peaks Ida-Virumaa esindusklubiks kerkinud Iisaku/Toila jaoks olema loogiline samm esiliigasse jõudmine. Meistriliiga mõtteid oleks praegu veel asjatult vara veeretada.

Ida-Viru meistriliigas armutud konkurendid

Kui Eesti teises liigas on Toila ja Iisaku leivad ühte kappi pannud, siis Ida-Viru meistriliigas mängitakse omaette ja seal teineteise vastu armu ei tunta. Kui 2015. aastal tuli maakonna meistriks Toila, lõpetades HITO pikaajalise valitsemisaja, siis tänavu läks meistrikarikas esimest korda Iisakusse.

“Sel aastal tahame maakonnas võita kõik, mis võimalik: nii meistritiitli kui karika,” kuulutas Paal.

Ida-Viru meistriliigas mängib sel aastal vaid neli meeskonda. Peale Toila ja Iisaku veel Mäetaguse ja mullune hõbe Kohtla-Järve Remeks.

Ida-Viru korvpalli kauaaegne lipulaev HITO osaleb küll Eesti teises liigas, ent maakonna meistrivõistlustel meistriliigast loobuti ja mängitakse hoopis esiliigas. Meeskonna treeneri Marko Tali sõnul oli nõrgemasse seltskonda kolimine sundkäik. “Vennad Kuldmaad mängivad tänavu Mäetaguse eest, üks põhimeestest läks aega teenima. Vanemad tegijad Edvard Trumm ja Siim Laur saaksid vaid üksikutes maakonnamängudes osaleda. Peame mõned aastad ootama, enne kui 2002-2004 poisid meestemänguks suuremaks kasvavad,” kirjeldas ta olukorda.