Põhjarannik reedel, 7. oktoobril

7. oktoober 2016

* Sadakond Ida-Virumaa koondatut läks tagasi koolipinki. Stipendiumi toel on asunud kutse- või kõrgharidust omandama üle saja inimese, kes on kaotanud töö kas Eesti Energias, Nitroferdis või Viru Keemia Grupis. Septembri lõpuks oli tasemeõppesse asunud 119 inimest. Neist 83 on Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse hingekirjas. Seal valiti kõige rohkem kondiitri (16), rätsepatöö (11), elektriku (10) ja ärikorralduse spetsialisti (9) eriala. TÜ Virumaa kolledžis pakkusid enam huvi energiatehnika ja rakendusinfotehnoloogia.

* Peaminister Taavi Rõivas avab täna õhtul Narva kolledžis ideemaratoni, kus kolme päeva jooksul tegeldakse meeskonniti põnevate lahenduste leidmisega Ida-Virumaa valusamatele kitsaskohtadele. Häkaton ehk inglispäraselt hackathon on eelkõige tarkvaraarenduse intensiivüritus, kus inimesed töötavad mingi projekti kallal. Tavaliselt on aega üks-kaks ööpäeva ja projektiks mõne veebi- või mobiilirakenduse prototüübi valmistamine.

* Neljapäeval Jõhvi kontserdimajas toimunud diskussioonil, kus arutati riigiasutuste Ida-Virumaale toomise võimalusi, lubas justiitsminister Urmas Reinsalu, et juba järgmisel aastal tuuakse Narvasse riigiasutuste infosüsteemide IT-abikeskus. Lähiajal kavatseb Reinsalu valitsuses panna lauale ettepaneku tuua kolme aasta jooksul Ida-Virumaale üle tuhat riigiga seotud ametikohta. See samm aitab tema hinnangul Ida-Virumaa paremale järjele, kindlustab Eesti sisejulgeolekut ning soodustab lõimumist.