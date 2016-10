Põhjarannik neljapäeval, 6. oktoobril

6. oktoober 2016

* Põhjarannik kirjutab, mida räägiti eile Viru maakohtu saalis, kus kohtu all on Ida-Viru keskhaigla erakorralise medisiini osakonnas töötanud arst Igor Gorjatšjov, keda süüdistatakse patsiendi, 42aastase Valeri, surma põhjustamises ettevaatamatusest.

Eile meenutas ligemale neli aastat tagasi toimunud traagilist lugu tunnistajana kiirabiarst Galina, kes kannatanu kahel korral haiglasse toimetas. Kui prokurör küsis eile kohtus, kas tema arvates oleks Valeri tema seisundit arvestades kindlasti pidanud jääma haiglaravile või saanuks teda ka kodusele ravile saata, vastas endine kiirabiarst, et meditsiin on väga keeruline valdkond väga paljude haigusnähtude ja haigustega ning seetõttu tuleb iga juhtumit vaadelda individuaalselt.

* Narva Aleksandri kiriku hoonest, mille riik koos Eesti Evangeelne Luterlik Kirikuga pankrotipesast välja ostis, võib saada raamatukogu. Kultuuriministeeriumi hinnangul on see üks kolmest kaalul olevast lahendusest, mida selle hoonega peale hakata, kõige reaalsem. EELK peapiiskop Urmas Viilma rääkis Põhjarannikule, et idee on talle sümpaatne, tingimusel, et hoones säiliks kiriklik funktsioon. “Kui teame, et suure saali projekteerimine ja hilisem sisseseade on läbi viidud nii, et suurtel pühadel, nagu jõulud või ka vabariigi aastapäeva jumalateenistus, on võimalik kasutada ka suurt saali, on see positiivne,” ütles Viilma.

* Sillamäe linnavolikogu hakkab järgmisel istungil arutama linna veemajanduse kordategemiseks võetud ligemale nelja miljoni euro suuruse laenu üleandmist ASile Sillamäe Veevärk, mis tooks tarbijatele kaasa järsu hinnatõusu.