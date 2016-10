Volikogud asuvad oktoobris ühinemislepingute projekte arutama

6. oktoober 2016

Tuleval nädalal saadavad ühinemislepingu projekti oma piirkonna vallavolikogudele arutada nii Iisaku vald kui Mustvee linn, kes tõmbab Ida-Virumaalt ära Avinurme ja Lohusuu valla.

Pärast seda kui Illuka vald suve lõpus siiski Iisaku piirkonna omavalitsustega liituma soostus, tegi Iisaku vallavolikogu kõigile ühinemisega seotud naabritele ettepaneku jätkata läbirääkimisi viie valla keskis: Alajõe, Iisaku, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna.

Oktoobri alguseks olid kõigi nelja valla volikogud sellele ettepanekule nõustuvalt vastanud, lisaks teavitas Mäetaguse volikogu Kohtla ja Kohtla-Nõmme valda, et lõpetab nendega ühinemisläbirääkimised. Alajõe vallavolikogu märkis oma otsuses ühinemise tingimuseks, et uus omavalitsusüksus moodustatakse kõigi viie läbirääkimistel osaleva valla baasil.

Alajõe ettevaatlikkus on mõneti põhjendatud: nii Illuka kui Mäetaguse vallavolikogu on teada andnud, et kui riigikohus jõuab rohkem kui kahekümne valla pöördumist arutades seisukohale, et haldusreformi seaduses ette nähtud sundliitmine pole põhiseadusega kooskõlas, eelistavad nemad omaette jätkata.

Iisaku vallavolikogu esimees Priit Palmet tõdes Alajõe lisatingimuse peale, et kui liitujate seltskonnast peaks lahkuma Illuka või Mäetaguse, läheks kavandatav uus vald elanike arvu poolest veel erisusena arvesse, kui aga loobuma peaksid mõlemad, jääks ühinemine üldse ära.

Alutaguse vald

Riigikohus asus valdade pöördumist arutama alles eile, otsuseni kulub veel omajagu aega. Lihtsalt ootele jääda omavalitsused ei saa − haldusreformi ajakava surub kuklasse −, mistap vajalikke tegevusi jätkatakse plaanitud rütmis.

“Meil on suund ikka viie valla ühinemisele,” ütles Palmet. “Järgmisel esmaspäeval on ühinemiskomisjonide koosolekud ja seejärel saadetakse lepingu projekt volikogudesse esimesele lugemisele. Siis on ees projekti avalikustamine, kohtumised vallaelanikega ja rahvaküsitlused. Novembris peab lepingu projekt volikogudes teise lugemise läbima ja detsembris tuleb leping vastu võtta.”

Palmeti sõnul on kõigi liituvate valdade esindajatest koosnevad komisjonid küll pool aastat päris tihedalt koos käinud ja asju arutanud, aga suuremates asjades kokku leppimine seisab alles ees.

“Eelmäng saab siis läbi, kui tuleb riigikohtu otsus,” märkis Palmet.

Praegu pole kindel veel seegi, kus hakkab asuma tulevase valla keskus: Iisaku peab teistele ettepaneku teinuna loogiliseks, et Iisakus − seal on ju ka uue valla keskpunkt, sinna jooksevad kokku kõik teed −, ent “seda kontorit tahaks endale ka teised”, nagu Palmet ütles.

Täielikult üksmeelel ollakse valla nimes − selleks saab Alutaguse.

Kesk-Peipsi või Mustvee vald

Üsna samas etapis on Mustvee linna ning Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ühinemine: läbirääkimiste juhtkomisjon kiitis 29. septembril ühinemislepingu projekti heaks ja suunas selle volikogudesse esimesele lugemisele. Pärast seda antakse lepingu projekt kolmeks nädalaks avalikult arutada ning novembri alguses antakse välja viie omavalitsuse ühine ajaleht, kus avaldatakse ka ühinemislepingu tekst.

Selle liitujate ringi eripäraks on, et nendega tahaksid ühineda ka mõned Torma valla külad.

“Torma vallavolikogu võttis küll vastu otsuse, et nad ühinevad ainult tervikuna, ent minu teada on Võtikvere küla teinud volikogule avalduse, et nemad tahaksid ikkagi meie poole liituda, ja kuuldavasti on sellest huvitatud külasid veelgi,” rääkis Avinurme vallavanem Aivar Saarela.

Läbirääkimiste juhtkomisjonis lepiti kokku, et kui Torma valla külade poolt tuleb ametlik algatus külade üleandmiseks, siis on Peipsi piirkonna omavalitsused valmis neid vastu võtma.

Uue omavalitsuse nimes pole veel kokkuleppele jõutud. Internetis korraldatud küsitlus tõi küll välja pakutuile lisa, ent enamik neist jäeti kõrvale.

Saarela sõnul jäid sõelale Kesk-Peipsi ja Mustvee ning need mõlemad otsustati rahvaküsitluse lisana hääletusele panna.